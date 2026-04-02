5 ideas para renovar tu azotea de manera aesthetic

El hogar forma parte importantísima de nuestro día a día. Lograr que sus ambientes nos cobijen y nos hagan sentir relajados tras una jornada de trabajo, resulta una gran necesidad y es por eso que aconsejan diseñarlo o decorarlo adecuadamente.

Cada espacio tiene su esencia y ahora, con la primavera de por medio, aquellos que nos permiten conectarnos con el aire libre toman el protagonismo. Así es como los balcones y las azoteas se están llevando todas las miradas, sobre todo aquellos que han sido acondicionados con ciertas particularidades.

¿Por qué decorar nuestra azotea?

A través de la Inteligencia Artificial (IA) podemos saber que decorar la azotea transforma un espacio usualmente olvidado en un refugio personal que extiende los metros cuadrados habitables de tu hogar. “Al integrar mobiliario cómodo, plantas y una iluminación adecuada, creas un ambiente ideal para desconectarte del estrés diario, disfrutar del aire libre sin salir de casa o compartir momentos sociales en un entorno privado”, revela Gemini.

La aplicación diseñada por Google añade que una terraza bien diseñada mejora la estética visual de la propiedad, convirtiéndola en un rincón con identidad propia que invita al descanso y a la contemplación.

¿Cómo renovar tu azotea?

Es en este marco que Gemini destaca que, más allá del bienestar personal, intervenir este espacio aporta beneficios funcionales y ambientales significativos. “Una azotea decorada y mantenida incrementa el valor de mercado del inmueble, ya que las áreas exteriores optimizadas son altamente valoradas hoy en día”, precisa.

Al respecto, la Inteligencia Artificial nos invita a renovar nuestra azotea para convertirla en un espacio aesthetic y, para conseguirlo, advierte que se trata de equilibrar texturas naturales, iluminación suave y elementos que inviten al descanso. Para eso, destaca 5 ideas para transformar ese rincón:

El rincón "Chill Out" con palets y textiles: La base del estilo aesthetic es la comodidad visual. Puedes crear sofás modulares usando palets de madera (lijados y barnizados).



El toque clave: Usa cojines de gran tamaño en tonos neutros (crema, arena o gris perla) y añade mantas de texturas rugosas. Una alfombra de yute o fibras naturales bajo los palets delimitará el área y aportará calidez al suelo de cemento.

Iluminación en cascada y guirnaldas: La luz es lo que define el ambiente al caer el sol. Evita las luces blancas potentes.



El toque clave: Instala guirnaldas de luces tipo kermesse (focos cálidos) cruzando la azotea de un extremo a otro. Complementa con tiras LED ocultas bajo los bordes de los muebles o macetas, y añade linternas de mimbre con velas (reales o de batería) en el suelo para crear diferentes niveles de profundidad.

Huerto urbano vertical y "Jungla" de azotea: Las plantas son esenciales para romper con la frialdad de las estructuras urbanas.



El toque clave: Si el espacio es reducido, utiliza rejillas metálicas o estructuras de madera en las paredes para colgar macetas. Mezcla plantas de diferentes alturas: desde cactus y suculentas en repisas hasta plantas colgantes como el potos o enredaderas que cubran parte de los muros. Las macetas de barro o cerámica blanca mantienen la estética limpia.

Cine al aire libre con proyector: Una de las tendencias más fuertes en redes sociales es convertir la azotea en un espacio de entretenimiento nocturno.



El toque clave: Solo necesitas una pared blanca lisa o una sábana blanca bien tensada. Coloca pufs, muchas almohadas en el suelo y una mesa baja para los snacks. Es una forma sencilla de darle un propósito único a la terraza sin necesidad de muebles permanentes costosos.

Paredes con personalidad (Upcycling): No subestimes el poder de un muro focal para tus fotos y para el ambiente general.

