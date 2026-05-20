Cómo maquillar las piernas para disimular la celulitis

La celulitis es uno de los principales problemas que contribuyen a la inseguridad de la mujer. Afortunadamente el maquillaje puede colaborar a disimularlas y lucir cómo quieres.

Para maquillar las piernas y disimular la celulitis de forma efectiva, la clave consiste en usar un maquillaje corporal mate ligeramente más oscuro que tu tono de piel y aplicar iluminador estratégico como distracción visual. El color bronceado disimula ópticamente los relieves y sombras de la piel, mientras que los productos demasiado brillantes sobre la zona con textura solo consiguen acentuarla.

¿Cómo maquillar las celulitis para ocultarlas?

Preparación de la piel (El paso más importante)

Exfoliación suave: Realízala en la ducha un día antes. Retira las células muertas para asegurar que el color se distribuya de forma uniforme y no queden parches oscuros.

Hidratación profunda: Aplica una crema hidratante ligera o un aceite reafirmante. Deja que la piel absorba el producto por completo durante unos minutos antes de maquillar. Si la piel está seca, el maquillaje absorberá mal y se agrietará resaltando las imperfecciones.

Elección del producto

Fórmula mate: Evita bases corporales con destellos o purpurina para las zonas críticas con hoyuelos. Los brillos reflejan la luz y hacen que el relieve de la celulitis sea mucho más evidente.

Tono cálido: Opta por una base corporal o un bronceador líquido un tono por encima de tu color natural. La calidez disimula las sombras que proyecta la piel irregular.

Celulitis

Productos recomendados: Las lociones efervescentes o geles como el conocido Sally Hansen Airbrush Legs o e'lifexir Color Dren son ideales por su alta resistencia y acabado natural.

Técnica de aplicación paso a paso

Usa una prebase: Si buscas una duración extrema, una prebase corporal sin aceite ayudará a alisar ligeramente la textura.

Difuminado uniforme: Extiende el maquillaje corporal líquido o en spray utilizando las manos o una brocha de corte plano ancha. Trabaja en movimientos ascendentes cubriendo toda la pierna para que no se noten cortes en los tobillos o rodillas.

Iluminación estratégica: Aplica un toque sutil de brillo o aceite iluminador únicamente en la parte delantera del hueso de la espinilla y en el centro de los muslos. Esto crea un efecto óptico de alargamiento y desvía la atención de las zonas laterales o traseras donde suele acumularse la celulitis.

Sellado: Finaliza con una capa generosa de spray fijador de maquillaje. Esto garantizará que el producto no se transfiera a tu ropa ni se caiga con el sudor.

Si realizas cada paso como se lo describe pues verás resultados inmediatamente y podrás lucir más segura de ti misma.