Cómo pintar las uñas medianas con diseños fáciles

Las uñas medianas, aunque no son tan largas ni tan cortas, tienen una buena longitud, por lo que tienen una buena oportunidad para poder hacer todo tipo de decoraciones. Si te las quieres pintar en casa, es usual que vayas en búsqueda de diseños fáciles que te ayuden a decorarlas con poco material.

Para que lo puedas hacer en tu casa, te explicaremos cómo las puedes decorar con estilos sencillos, llamativos y empleando materiales que tienes fácilmente. No te pierdas la oportunidad de embellecer tus manos.

¿Cómo pintar tus uñas en casa?

Existen muchos estilos que podemos usar en nuestras manos, en especial cuando las queremos pintar en nuestra casa con pocos materiales. Gemini recomienda los siguientes diseños fáciles, alternativas ideales para aplicar en las uñas medianas:

Dot mani: En una base nude o transparente, moja la punta de un pasador con tu esmalte favorito y realiza patrones de puntos.

Francesas de colores: En la punta de tu uña dibuja una línea de tu color favorito; puedes usar una cinta adhesiva para lograr un mejor acabado.

Ondas abstractas: Con el pincel del esmalte, dibuja varias líneas curvas de la esquina donde crece tu uña a otra esquina o de lado.

Bloques de color: Sobre un color base, pega una cinta adhesiva en diagonal, cortando la uña por la mitad; la zona descubierta de la uña la pintamos de otro color.

¿Cómo lograr un mejor acabado?

Para pintar tus uñas medianas y lograr un mejor acabado en diseños fáciles, te vamos a explicar algunos tips esenciales que te ayudarán, alternativas que también beneficiarán al hacer que el esmalte permanezca por más tiempo. Realiza lo siguiente: