Así puedes reutilizar las semillas de papaya en tu cocina

La papaya es una de las frutas más consumidas por su delicioso sabor, pero sus semillas son llevadas directamente a la basura. Lo que muchos desconoces es que tiene un uso bastante interesante en la cocina.

Con las semillas de papaya puedes obtener un sazonador al estilo de la pimienta que puedes usar en tus platillos. Esto brinda un sabor diferente, pero delicioso que además tiene beneficios para tu salud. Ten en cuenta que es una alternativa sencilla de preparar en casa.

¿Cómo convertir las semillas de papaya en sazonador?

Convertir las semillas de papaya en “pimienta”, es un proceso muy fácil de realizar y no lleva ingredientes difíciles. Lo que tienes que haces es retirar las semillas de papaya y enjuagarlas muy bien con abundante agua para quitar cualquier residuo de pulpa. Luego vas a escurrirlas y colocarlas sobre una charola.

Después deberás llevarlas al horno a 180 grados durante aproximadamente 10 minutos. Esto ayudará a secarlas y darles una textura más firme. Una vez listas, déjalas enfriar.

Una vez que estén frías tendrás que retirar la membrana exterior con ayuda de tus dedos. Así vas a obtener una textura más limpia. El último paso es colocarlas en un molino, igual que harías con la pimienta tradicional y listo, así de fácil ya tienes un sazonador casero.

Reutiliza las semillas.

Cuando la pruebes notarás que su sabor es similar al de la pimienta negra, en el caso de que te preocupe esto, puedes mezclarlas con pimienta convencional para mantener ese sazón, pero con un toque diferente.

El consumo moderado de las semillas de papaya contribuye a: