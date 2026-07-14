Ideas upcycling: 3 maneras increíbles de reutilizar tus sábanas y camisas viejas

Más de una vez te habrás preguntado qué hacer con las sábanas y camisas viejas. Por lo general estas terminan en el fondo del placar o en la basura por lo que te vamos a contar la manera eficaz de poder darles una segunda oportunidad.

Las ideas upcycling se caracterizan por reutilizar el material, pero así también transformarlo en algo de mayor valor estético y funcional. Es por esto que hoy te traemos unas ideas increíbles para que lleves a cabo.

¿Cómo reciclar sábanas y camisas viejas?

Fundas de almohadón de sábanas viejas (Estilo Boho y Nórdico)

Si tienes sábanas de algodón que estén gastadas puedes llevar a cabo este proyecto que es muy divertido. Verás como obtienes unas fundas decorativas hermosas, costuras perfectas y texturas ideales.

El procedimiento es sencillo tienes que cortar las partes sanas de la sábana en tiras largas que tengan unos 3 centímetros de ancho. Después puedes trenzar las tiras de a tres para crear cordones gruesos y luego coserlas en espiral sobre una base de almohadón.

Ten en cuenta que si la tela es de color claro pues el relieve le brinda un aspecto boho ideal. También puedes usar nudos tipo macramé para crear una red textil sobre la funda.

Organizadores de pared con camisas de jean o gabardina

Esta es una gran idea.|Pinterest

Otra idea para que puedas llevar a cabo es utilizar camisas de jean o gabardina para soportar el peso. Así también puedes tener en cuenta el uso de los botones y bolsillos.

El procedimiento es sencillo ya que tienes que cortar un rectángulo de la espalda de la camisa y usarlo como base del organizador. Desprende la parte delantera del bolsillo y los botones para luego coser o pegar sobre la base. El siguiente paso es colgarle una varilla de madera en al parte superior y colocarlo en el lugar que más quieras.

Alfombras artesanales con el "truco de los retazos trenzados"

Por último, puedes usar pedazos de sábanas y camisas para llevar a cabo esta idea sustentable. Tienes que cortar absolutamente todo el excedente de tela en tiras largas. Vas a anudar los extremos y tejer una trenza gigante de tres cabos. Mientas la trenza va creciendo vas a enrollar la misma para formar un óvalo o círculo para ir uniendo los bordes.

Así tendrás una alfombra hermosa, rústica e ideal para adornar tus espacios.