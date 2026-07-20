Iluminación cálida en el hogar: claves para crear espacios acogedores

La belleza del hogar es una de las prioridades que las familias poseen, al igual que su funcionalidad. No solo se trata de mantener la vivienda, sino que darle un toque personal, modificarla y ajustarla a nuestras preferencias y necesidades es fundamental.

Arturo Carmona envía mensaje de apoyo a Aylín Mujica tras la muerte de su hijo: “es un dolor irreparable”

Esto es lo que motoriza al diseño de interiores, ya que lograr que una casa cuente con ambientes relajantes y que causen sensaciones positivas en quien la habita es lo que en verdad le da esa esencia de hogar.

Guía de iluminación cálida

En este marco, cuando el diseño y la decoración de una casa se comienzan a analizar, no solo se hace referencia a las nuevas tendencias ni a cambios estructurales importantes. La iluminación, por ejemplo, es uno de los pilares que puede cambiar muchos a cualquier espacio y convertirlos en más acogedores.

Diferentes expertos en diseño de interiores remarcan que para transformar el hogar en un ambiente acogedor, la estrategia central consiste en planificar la luz en tres capas, ya que evita sombras marcadas y aporta profundidad visual. Además, advierten, resulta indispensable maximizar el ingreso de iluminación natural, despejando las ventanas de elementos obstructores como cortinas pesadas o muebles voluminosos.

Iluminación para espacios acogedores

Para lograr nuestro objetivo también resulta determinante proyectar luz indirecta sobre las paredes o el mobiliario de tonos claros. De esta manera se logra un rebote suave que genera un efecto envolvente dentro de cualquier habitación.

Por otro lado, el uso estratégico de espejos de gran tamaño cerca de ventanas o pasillos complementa esta técnica mencionada ya que se encargan de duplicar la luminosidad existente y expandir la sensación de espacio.

El último paso para lograr una iluminación cálida en casa es emplear lámparas de pie y de mesa ya que son consideradas como las aliadas principales, debido a su proximidad y versatilidad para crear zonas de relajación. El uso de tecnología LED regulable también ayuda a ajustar la temperatura e intensidad de la luz según la actividad y el momento del día, por lo que es una excelente alternativa para transformar la esencia de casa.