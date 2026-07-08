5 tendencias de decoración vintage que regresan en 2026

Ya pasó la mitad del 2026 y muchos hogares aún siguen recibiendo pinceladas de renovación. No se trata solo del cambio de color de sus paredes, sino que los diseños y decoraciones siguen mutando ante la presión de las tendencias.

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El inicio de año, los cambios de estaciones parecen ser algunos de los factores más fuertes que motorizan los cambios. Sin embargo, hay tendencias que pisaron fuerte en algún momento y, por arte de magia, vuelven a resurgir como lo es el estilo vintage.

Decoración y emociones

La decoración de los hogares no es una mera acción que va detrás de esas tendencias, sino que también guarda una relación con el estado de ánimo de quienes los habitan. La psicología ambiental estudia esa relación y diversos estudios han explicado cómo la modificación de los espacios físicos altera directamente la química de nuestro cerebro.

Un ejemplo de ella lo dio a conocer la doctora Nancy Kwallek, de la Universidad de Texas (Austin), quien encontró que los espacios pintados completamente de blanco, gris o beige no transmiten paz, sino todo lo contrario ya que pueden provocar sentimientos de tristeza, monotonía y depresión, especialmente en las mujeres.

Las tendencias vintage

Más allá de estas explicaciones precedentes, en la actualidad hay una tendencia que sigue ganando un terreno que tuvo tiempo atrás y que ahora está recuperando. Se trata del estilo vintage que invita a decorar nuestras casas siguiendo lineamientos de las decoraciones clásicas de otras épocas.

A continuación, se detallan las 5 tendencias de decoración vintage que en este 2026 están retornando a muchos hogares:

