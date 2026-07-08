5 tendencias de decoración vintage que regresan en 2026
Decoración vintage. Las 5 tendencias de interiores que regresan en este 2026.
Ya pasó la mitad del 2026 y muchos hogares aún siguen recibiendo pinceladas de renovación. No se trata solo del cambio de color de sus paredes, sino que los diseños y decoraciones siguen mutando ante la presión de las tendencias.
¡Le quitaron su negocio y al hombre que le gusta! Diana está acongojada y molesta con su supuesta amiga
El inicio de año, los cambios de estaciones parecen ser algunos de los factores más fuertes que motorizan los cambios. Sin embargo, hay tendencias que pisaron fuerte en algún momento y, por arte de magia, vuelven a resurgir como lo es el estilo vintage.
Decoración y emociones
La decoración de los hogares no es una mera acción que va detrás de esas tendencias, sino que también guarda una relación con el estado de ánimo de quienes los habitan. La psicología ambiental estudia esa relación y diversos estudios han explicado cómo la modificación de los espacios físicos altera directamente la química de nuestro cerebro.
Un ejemplo de ella lo dio a conocer la doctora Nancy Kwallek, de la Universidad de Texas (Austin), quien encontró que los espacios pintados completamente de blanco, gris o beige no transmiten paz, sino todo lo contrario ya que pueden provocar sentimientos de tristeza, monotonía y depresión, especialmente en las mujeres.
Las tendencias vintage
Más allá de estas explicaciones precedentes, en la actualidad hay una tendencia que sigue ganando un terreno que tuvo tiempo atrás y que ahora está recuperando. Se trata del estilo vintage que invita a decorar nuestras casas siguiendo lineamientos de las decoraciones clásicas de otras épocas.
A continuación, se detallan las 5 tendencias de decoración vintage que en este 2026 están retornando a muchos hogares:
- Regreso del papel tapiz clásico y las habitaciones de colores inmersivos: Los interiores monótonos y excesivamente discretos están perdiendo terreno frente a espacios con mayor carga emocional y personalidad. La intención actual es cubrir las habitaciones con tonalidades envolventes que inyecten un carácter único a cada ambiente.
- Apuesta por los espacios cerrados y definidos: La tendencia de derribar tabiques para unificar la vivienda en una sola planta abierta está revirtiendo hacia la compartimentación de las estancias. Impulsados por la nostalgia y el deseo de conservar la estructura original de las construcciones antiguas, los propietarios buscan delimitar funciones específicas para cada zona.
- Resurgimiento del maximalismo y los detalles con historia: El diseño interior recupera la riqueza visual mediante la superposición de texturas, molduras ornamentales y elementos con un pasado propio. Esta corriente se evidencia en la colocación de frisos, zócalos elevados, marcos decorativos y paneles en las paredes, además del uso de piezas de mobiliario vintage que aportan calidez y arraigo.
- Incorporación de asientos fijos y bancos integrados: Los muebles empotrados a medida resurgen como una alternativa sumamente inteligente para optimizar el espacio y añadir funcionalidad al hogar. La instalación de bancos corridos y sofás fijos, especialmente en rincones destinados a la lectura o desayunadores junto a las ventanas, permite ganar asientos adicionales y capacidad de almacenamiento oculto en áreas compactas.
- El color marrón de los años 80 como el nuevo neutro: El tono marrón tan característico de la década de 1980 regresa al diseño del hogar para desplazar formalmente al gris que dominó los últimos años. Elementos específicos de aquella época, como las texturas en pana marrón, vuelven a ser tendencia por aportar una profunda sensación de confort y calidez a las salas modernas.