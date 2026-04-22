Los 3 iluminadores de colores que redefinen el glow en primavera 2026 y que no te pueden faltar

La primavera 2026 llega con una evolución clara y brillante en el mundo del maquillaje, ya que durante esta temporada los iluminadores tradicionales se transforman para darle paso a una paleta vibrante y poco convencional. Los iluminadores de colores serán los protagonistas durante esta primavera.

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De acuerdo con las tendencias, los colores rosa, azul y amarillo serán los protagonistas para darle un glow único y arriesgado a tu rostro que te hara lucir una piel natural pero al mismo tiempo artistica.

Lo mejor de este maquillaje es que no necesitas bases de alta cobertura, contorno super marcado o sombras extremadamente pigmentadas, ya que, al portar color y brillo puedes portar un rostro limpio, incluso, solo puedes utilizarlo con tu protector solar de color.

Para resaltar este tipo de iluminadores es necesario que lo utilices en puntos estratégicos como pómulos, puente de la nariz y arco de cupido.

A continuación te dejamos los iluminadores de colores que dominarán esta primavera 2026.



Iluminador rosa:

Este color de iluminador se perfila como el más versátil de la temporada, ya que muchos relacionan con romanticismo, diversión y alegría, sin embargo, por sus destellos brillantes hacen que luzcas una piel fresca. Este tono favorece especialmente a pieles claras y medias, ya que aporta un efecto ruborizado natural que da frescura inmediata.



Este color de iluminador se perfila como el más versátil de la temporada, ya que muchos relacionan con romanticismo, diversión y alegría, sin embargo, por sus destellos brillantes hacen que luzcas una piel fresca. Este tono favorece especialmente a pieles claras y medias, ya que aporta un efecto ruborizado natural que da frescura inmediata. Iluminador azul:

Aunque podría ser un color llamativo, el color azul se posiciona como el favorito para pieles frías o muy claras, ya que su acabado iridiscente crea un efecto casi etéreo, muy utilizado en beauty looks. Al aplicarlo con sutileza estarás creando un maquillaje moderno y listo para usarlo en el día a día.



Aunque podría ser un color llamativo, el color azul se posiciona como el favorito para pieles frías o muy claras, ya que su acabado iridiscente crea un efecto casi etéreo, muy utilizado en beauty looks. Al aplicarlo con sutileza estarás creando un maquillaje moderno y listo para usarlo en el día a día. Iluminador amarillo:

El tono amarillo con toques dorados intensos regresa con fuerza, especialmente en pieles medias a oscuras, este color aporta calidez y luminosidad, potenciando el brillo natural sin necesidad de añadir demasiado producto, es perfecto par aquellos que quieren lograr un look “sun.kissed” sin estar realmente bajo los rayos del sol.

