Para conseguir que tus manos se vean más bonitas no es necesario de una manicura carísima, solo debes elegir adecuadamente los tonos y los diseños que te harán ver impecable, estilizada y llena de luz.

Hoy te presentamos cuatro tonos de uñas que resaltarán en ti, sin importar el tono de tu piel, y que además se encuentran en tendencia durante esta temporada de primavera-verano 2026.

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Los 3 tonos de uñas para manos más bonitas

Milky white o blanco lechoso

A diferencia del blanco corrector, este tono tiene una ligera transparencia que aporta una elegancia natural. Es el favorito para quienes buscan un efecto de limpieza absoluta, ya que suaviza la textura de la piel y hace que las manos se vean mucho más cuidadas sin esfuerzo.

Uñas milky son un tono que hace lucir tus manos más bonitas|Pinterest

Rosa nude o naked pink

Es un color que podría ser el equivalente a la corriente de maquillaje no makeup, pero para las manos. Suele mometizarse con el tono de nuestra piel y crea la ilusión óptica de continuidad que alarga visualmente los dedos. Es la opción más sofisticada para cualquier ocasión, ya que nunca competirá con tus accesorios.

3 tonos de uñas que hacen que tus manos se vean más bonitas|Pinterest

Rojo cereza o classic red

Este es un clásico que jamás falla. Los tonos rojos con subtonos fríos que van hacia los azules tienen la capacidad de neutralizar las rojeces de las manos y aportar mucha luminosidad. Además, es un color que transmite seguridad y jace que tus manos se conviertan en las protagonistas del look.

Los tonos de uñas rojo cereza hacen que tus manos se vean lindas|Pinterest

Cualquiera de estos estilos pueden ser aplicados en todas las uñas y con un brillo al final para poder dar un aspecto más sofisticado o bien, probar con diseños como el mini french y otros estilos que aportan mucho más personalidad.

Existen colores con subtonos ideales para pieles blancas, y otros que lucirán mejor en las manos morenas. Para las que son muy claras es ideal elegir subtonos fríos, mientras que los subtonos cálidos quedan mejor en tez apiñonadas.