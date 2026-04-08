Así puedes incorporar textiles en tu casa para renovar su aspecto con estilo moderno

Incorporar textiles en tu casa puede ser algo retador, ya que existe el principal temor de crear una mala combinación, perjudicando la decoración de ciertas habitaciones. Sin embargo, ahora existen diversas recomendaciones que podemos usar para mantener un estilo moderno.

Para que lo puedas implementar en tu hogar, te detallaremos todas las opciones que puedes aplicar para lograr una buena armonía en tu habitación, evitando que haya un mal contraste.

¿Qué tipo de telas se usan para decorar?

Incorporar textiles puede ser complejo, pero es una gran oportunidad para poder mejorar el aspecto de tu casa con telas diversas. Para que puedas mantener un estilo moderno en tus habitaciones, se recomienda hacer las siguientes características:

Capas: Mezclar texturas que se encarguen de hacer profundidad y hacer un ambiente más cálido; en caso de que no te guste, tienes la posibilidad de modificarlo fácilmente.

Alfombra: Te puede ayudar a delimitar los espacios sin la necesidad de tener que colocar una pared. Opta por los que sean de fibras naturales, geometría y superposición.

Cortinas: Opta por aquellas que sean más ligeras, con una caída limpia y en tonos neutros para lograr la entrada de luz natural.

Colores modernos: Emplea telas con combinaciones monocromáticas (ejemplo: diversas gamas de grises) o crea un contraste (usando tonos neutros y otros textiles en tono tierra).

Extra: Puedes incorporar tapices en pared o cestos de tela, elementos que se encargarán de darle un mejor aspecto a tu hogar.

¿Qué colores se consideran modernos?

Si deseas mantener el estilo moderno en casa, es importante emplear una gama de colores en la decoración y al momento de incorporar textiles, ya que eso te va a permitir tener un espacio elegante. Por lo que se recomienda emplear las siguientes opciones:

Neutros sofisticados: beige, crema, gris, greige, arena o cloud dancer.

Cálidos vibrantes

Verde

Azul

Metalizados.

Recuerda que para mantener ese aspecto no debemos sobresaturar los espacios, con la finalidad de mantener un buen aspecto y que no sea pesado para la vista.