5 ideas para decorar tu cuarto si es pequeño

Un dormitorio pequeño no es impedimento para que puedas llevar a cabo una decoración espectacular. Con simples ideas puedes darle el mejor estilo para transformarlo en bonito y acogedor.

Lo importante es que tengas en cuenta lo siguiente:

Colores claros: Para lograr el objetivo debes optar por colores claros, neutros y no más de dos o tres. Obtendrás cierta unidad visual y que el espacio parezca mucho más grande y acogedor. Para conseguir un aire innovador, otra opción es dar un toque fuerte de color a la pared del cabecero.

Muebles compactos o a medida: Los muebles deben ser de tamaño reducido, compactos o a medida. Además, es posible que debas prescindir de algunos muebles de grandes volúmenes y sustituirlos.

Iluminación estratégica: Utiliza lámparas de pared o de pie en lugar de lámparas de mesa para ahorrar espacio. Además, elige luces LED cálidas para crear un ambiente acogedor sin ocupar mucho espacio.

Almacenamiento oculto: Usa almacenamiento como baúles o bancos con espacio de almacenamiento.

A la hora de decorar tienes que seguir los siguientes consejos:

Los colores importan cuando decoras una habitación pequeña

Uno de los tonos que siempre queda bien en este tipo de espacios es el blanco y los colores neutros. El blanco es el color de la luz por excelencia para crear dormitorios más luminosos.

Por otra parte los tonos más apropiados son los neutros (grises y arenas). Para mezclar, los tonos suaves. Y si quieres una nota más subida de color, puedes hacerlo.

Tejidos ligeros para tu habitación mini

A la hora de tener un buen sitio es importante que integres linos y algodones, telas vaporosas y textiles livianos. Porque son más ligeros visualmente, es decir, llenan menos que las pesadas lanas, el pelo, el fieltro.

Coloca una manta al extremo de la cama, esto le da un toque diferente.|(ESPECIAL/CANVA)

Cabe destacar que esto aplica a la ropa de cama por lo que no se debe usar en las cortinas que deben ser cortinas, visillos o estores ligeros.

Un espacio valioso junto a la cama

Por último, puedes usar ese hueco a ambos lados de la cama para colocar chifonier eso cómodas, es decir, piezas de almacén. Puedes decidir que quieres darle ligereza con mesitas auxiliares o baldas minimalistas.

Otra opción es no poner nada y llevar los focos a la pared para ganar esos centímetros que tan bien te vendrán para poner un armario en un lateral.

