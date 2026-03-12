3 platillos ligeros y frescos para disfrutar el primer día de la primavera

El próximo 20 de marzo México le dará la bienvenida a la primavera 2026, una de las estaciones más esperadas por la mayoría de los ciudadanos. Para muchos no solo será ideal para ver florecer los jardines, sino que saben que se modificarán muchas actividades al aire libre, la moda traerá sus tendencias y hasta la parte gastronómica tendrá alteraciones.

Soy la esclava de mi madre | Programa del 11 de marzo 2026 de Acércate a Rocío

La nueva estación que se avecina será la excusa de muchos para reunirse, disfrutar de alguna bebida o de platillos que son considerados típicos de la primavera. A esto se debe que aplicaciones como Gemini y ChatGPT estén recibiendo un gran caudal de consultas con el fin de descubrir con qué platillos ver el nacimiento de las flores.

La alimentación en primavera

Gemini afirma que en México la llegada de la primavera “marca una transición hacia temperaturas más altas y una mayor exposición solar, lo que exige una alimentación enfocada en la hidratación profunda y la ligereza”.

Esta Inteligencia Artificial (IA) advierte que es el momento ideal para priorizar el consumo de frutas y verduras con alto contenido de agua y vitamina C, como la piña, el mango, la sandía, el pepino y los nopales, que ayudan a regular la temperatura corporal y proteger la piel.

Los mejores platillos para recibir la primavera 2026

En base a lo señalado, Gemini invita a mantener un equilibrio entre alimentos frescos y una ingesta constante de líquidos naturales, como infusiones frías o aguas de fruta sin azúcar añadida, es clave para adaptarse con éxito al clima primaveral del país.

La Inteligencia Artificial no desconoce de las tradiciones locales y es por eso que remarca que “para recibir el equinoccio este próximo 20 de marzo de 2026, nada mejor que aprovechar los ingredientes que alcanzan su mejor punto en los mercados de México durante esta transición”. Gemini señala cuáles son los mejores 3 platillos que combinan la tradición local con el toque refrescante que pide el aumento de temperatura:

Aguachile de camarón con mango y pepino: El aguachile es el rey de la frescura en México. En marzo, los mangos empiezan a llegar con más dulzor, lo que equilibra perfectamente la acidez del limón y el picante del chile.



Ingredientes clave: Camarón limpio (curtido en limón), chile serrano o habanero, pepino, cebolla morada y cubos de mango ataulfo de temporada.

Por qué elegirlo: Es extremadamente ligero y la combinación de texturas entre el camarón firme y el mango suave es ideal para un almuerzo bajo el sol primaveral.

Toque fresco: Sírvelo con tostadas de maíz horneadas y unas rebanadas de aguacate para añadir cremosidad sin pesadez.

Ensalada de espinacas, fresas y queso de cabra: Las fresas son el icono frutal del inicio de la primavera. Esta ensalada es visualmente vibrante y muy nutritiva para quienes mantienen un estilo de vida activo.



Ingredientes clave: Hojas de espinaca baby, fresas frescas rebanadas, nueces garapiñadas o naturales, y medallones de queso de cabra (o queso panela para una versión más ligera).

Vinagreta: Una mezcla sencilla de aceite de oliva, vinagre balsámico y un toque de miel.

Por qué elegirlo: Las espinacas y las fresas están en su apogeo en marzo, ofreciendo un sabor mucho más intenso y natural que en otras épocas del año.

Tacos de pescado a la parrilla con slaw de col y piña: A diferencia de los clásicos Capeados de Ensenada, esta versión a la parrilla es mucho más liviana y resalta el sabor del producto marino de temporada.

