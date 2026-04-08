Jardinería: Los árboles que puedes colocar en macetas en casa

En muchos hogares se están llevando a cabo las huertas que permiten tener especies que dan frutos y nos permiten tener comida saludable a mano. Sin embargo, el problema se presenta cuando se quiere plantar un árbol y no hay mucho espacio.

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No te preocupes porque hay especies de árboles que permiten plantarlas en macetas. Se trata frutales que dan sus frutos, pero también mejoran el entorno y fomentan los hábitos sostenibles.

¿Cuáles son los árboles que se plantan en macetas?

Manzano, el árbol de la fruta más consumida

La manzana es una de las frutas más consumidas por lo que su árbol es una gran elección. Esta es una especie que se puede cultivar en macetas grandes, pero necesita un recipiente profundo con buen drenaje y exposición directa al sol durante varias horas al día.

El riego debe ser regular sin encharcar y debes podarlo para ir controlando el crecimiento como así también para estimular la producción de frutos. La fertilización también es fundamental.

Limonero, la opción ideal para obtener cítricos

Luego nos encontramos con el limonero que es un árbol que se adapta bien a las macetas medianas y necesita de mucha luz solar. El cuanto al riego debe ser constante y su tierra se debe mantener húmeda.

Esta es una gran opción.|Foto de Antonio Lorenzana Bermejo en Pexels

Cabe destacar que este árbol necesita ser protegido del frío extremo y se le debe aplicar abono orgánico para que florezca y produzca limones.

Higuera, un árbol capaz de adaptarse a cualquier clima

Tenemos que mencionar que la higuera es resistente y se adapta al cultivo en contenedores. Debe ser colocada en macetas amplias con un buen drenaje y necesita del sol directo para crecer.

En cuanto al riego es moderado y tolera periodos cortos de sequía. Debe ser podado para que mantenga su forma y aparezcan los frutos, en cuanto al sustrato debe ser rico en nutrientes.