Cuáles son los jeans que estilizan la figura y serán tendencia esta primavera

Los jeans que estilizan la figura y serán tendencia esta primavera son los rectos de los 90, bootcut, balloon, baggy de los 2000 y cigarette. Estos cortes, siempre que sean bien elegidos, ayudan a alargar las piernas, equilibrar proporciones y lograr un look moderno.

¡Gran derrota! Uno de los equipos del Sin Palabras se quedó casi EN CEROS

La moda denim evoluciona cada temporada, pero este año hay un claro regreso a siluetas icónicas reinterpretadas con un enfoque más favorecedor. Más allá de las tendencias, los expertos coinciden en que el secreto está en elegir el corte adecuado según el cuerpo y combinarlos estratégicamente para potenciar la figura.

¿Qué jeans estilizan más la figura esta primavera 2026?

La asesora de imagen Allison Bornstein explica que los jeans que mejor estilizan son aquellos que crean líneas verticales y equilibran la proporción entre cadera y piernas.



Jeans rectos de los 90: de tiro medio o alto y pierna recta, crean una línea continua que alarga visualmente las piernas. Son versátiles y favorecen a casi todos los tipos de cuerpo.

Jeans bootcut: ajustados en la cadera y con ligera apertura desde la rodilla, equilibran la silueta y estilizan, especialmente si se combinan con tacones.

Jeans balloon: más amplios en la cadera y ajustados en el tobillo, aportan volumen controlado y ayudan a definir la cintura.

Baggy jeans de los 2000: sueltos y relajados, estilizan si se combinan con prendas ajustadas en la parte superior para compensar proporciones.

Jeans cigarette: ajustados pero no excesivamente ceñidos, afinan la pierna y generan un efecto limpio y elegante.

¿Cómo elegir el jean ideal según tu cuerpo?

Para potenciar el efecto estilizador, los especialistas recomiendan:

Priorizar el tiro alto o medio : define la cintura y alarga visualmente las piernas.

: define la cintura y alarga visualmente las piernas. Buscar estructuras que generen verticalidad : costuras rectas o cortes limpios ayudan a estilizar.

: costuras rectas o cortes limpios ayudan a estilizar. Equilibrar volúmenes : si el jean es amplio, combinar con prendas superiores más ajustadas.

: si el jean es amplio, combinar con prendas superiores más ajustadas. Elegir el largo correcto : evitar cortes que “corten” la pierna visualmente.

: evitar cortes que “corten” la pierna visualmente. Apostar por tonos clásicos: los colores oscuros o uniformes tienden a estilizar más.

Según análisis de tendencias de plataformas como Who What Wear y expertos en moda contemporánea, el denim actual apuesta por la comodidad sin perder elegancia. Esta primavera ofrece opciones para todos los estilos, con jeans que no solo están en tendencia, sino que también favorecen y realzan la figura.