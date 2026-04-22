Actriz narra cómo encontró a su hermano cuando él decidió matarse

Tras años sin comentar absolutamente sobre el caso, Zoraida Goméz decidió hablar abiertamente sobre el suicido de su hermano. Ella misma confesó que no había podido ni querido hablar de un momento que evidentemente sacudió a la familia y que marcó un antes y un después en la vida de su madre, quien cambió su forma de ser. Así cuentan la experiencia de la trágica muerte de Hixem Gómez.

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¿Cómo vivió Zoraida Gómez el suicidio de su hermano?

Cuando Hixem tenía 18 años, tomó la decisión de quitarse la vida en una reunión familiar. Y de ese caso precisamente habló su hermana, quien no habló de dicho acontecimiento - de manera pública - por más de una década. Confesó que su hermano fue realmente claro al indicar que ya no quería vivir, pero que no tenían herramientas para sobrellevar lo que pasaba con el joven iniciado el milenio.

“Ese día todos íbamos a estar en la casa… nos estábamos preparando para ir al estreno de mi hermano. Ahí fue cuando él decidió irse a otro plano y todos lo encontramos. Era de: ya nos tenemos que ir, ¿dónde está este niño que no aparece’. Entramos a su cuarto…”.

Esta confesión la hizo en el podcast llamado La Barra de Santiago, donde indicó que su hermano les platicaba que se sentía cansado y ellos le decían que se fuera a dormir. Sin embargo, él estaba pasando por un proceso depresivo que terminó en una decisión de suicidio, lo cual sacudió enormemente a la familia siempre relacionada con el espectáculo.

¿Por qué se suicidó el hermano de Zoraida Gómez?

La también hermana de Eleazar Gómez habló del proceso depresivo de Hixem, que la familia no tenía recursos para ayudarle y que aunque vivió años enojada con él, entendió que no lo podía juzgar al no saber lo que pasaba por su cabeza. En ese sentido, nunca se supo precisamente el motivo de dicho accionar por parte del joven de 18 años, pero vinieron a colación algunas declaraciones de Carmen Salinas en el pasado.

Allí la también difunta indicó que la madre de Hixem, Zoraida y Eleazar le confesó que una situación que afectó al joven fueron los problemas con una novia que tenía en ese momento. Sin embargo, no hay declaraciones oficiales de parte de los familiares respecto del por qué de la depresión.