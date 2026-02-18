Jugo natural te ayuda a tener labios rojos sin necesidad de labiales

Es evidente que la variedad de maquillajes, labiales o sus derivados son muy amplias. Sin embargo, en una tendencia que está tomando mucha fuerza en los espacios digitales… se recomendará una acción completamente natural. Así puedes hacer este jugo natural de betabel para colocar pigmentos en tus labios sin necesidad de labiales costosos o que solamente dejan el rojo vivo un pequeño tiempo.

¿Por qué el jugo natural de betabel pinta los labios?

Es evidente que el color del betabel es un rojo fuerte, pero este tono podría impregnarse en tus labios por las características del vegetal. Además de contener propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, es rico en Vitamina C. Este elemento estimula la producción de colágeno y ayuda a mantener la piel de los labios saludable, suave y uniforme.

De manera más específica, este vegetal contiene betacaroteno, flavonoides y betalaínas. Son capaces de teñir la piel de manera efectiva aunque temporal. Sin embargo, la diferencia con los productos radica en que no contiene químicos y basta con hacerse un jugo natural.

De las betalaínas surgen las betaninas, que son las principales culpables del color rojo vibrante que se transmite a los labios sin causar irritación ni efectos adversos. Incluso, protegen la piel con antioxidantes e hidratación, pueden reducir la inflamación y así mantener completamente saludables a los labios.

¿Cómo hacer este jugo natural de betabel?

Primero se debe indicar que los ingredientes necesarios son los siguientes:

Un betabel mediano fresco, lavado y pelado.

2 zanahorias medianas, lavadas y desinfectadas.

300 mililitros de agua purificada

Una cucharada de miel orgánica, si se quiere endulzar un poco

Jugo de dos naranjas recién exprimidas

Y los pasos a seguir son los siguientes:

1.- Lava el betabel y las zanahorias para posteriormente pelarlos y cortarlos en trozos pequeños para un fácil licuado.

2.- El siguiente paso es exprimir las naranjas hasta conseguir alrededor de 125 a 150 mililitros de jugo. Esto para un buen sabor y también para aportar Vitamina C.

3.- Ya todo listo, se pone en la licuadora junto con el agua y se licúa alrededor de 2 minutos para que quede completamente liso-líquido.

4.- Una excelente opción es colar la mezcla, esto con la intención de quitar todo grumo. Solo se recomienda hacerlo lo mejor posible, esto para aprovechar el pigmento del betabel.

5.- Si llega a sobrar la cantidad que usaste, usa un recipiente limpio para dejar en el refrigerador y siempre que se use… agítese para que se distribuyan bien las propiedades de este jugo natural.