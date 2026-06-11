¿Por qué se te desprende el esmalte semipermanente tan rápido?

Los expertos en manicura y diseño de uñas con esmalte semipermanente consideran un desprendimiento prematuro cuando el producto se cae antes de los 14 o de los 21 días.

Generalmente, esto ocurre porque existen fallas en la preparación de la uña, problemas de compatibilidad química o hábitos mecánicos diarios.

Científicamente, el gel se adhiere solo si la superficie está completamente deshidratada, porosa y existe un proceso de curado o secado en lámpara que sea exacto.

Ventaneando | Programa completo 10 de junio de 2026

Por esto se desprende el esmalte semipermanente

Algunas de las razones técnicas y corroboradas por manicuristas y dermatólogos de por qué el esmalte semipermanente se levanta antes de tiempo son:

Preparación deficiente

Esta es la principal causa y sucede porque el producto es repelente al agua y al aceite, si tenemos residuos en la uña, el gel no se fusionará.

También debemos prestar atención a la limpieza de la cutícula, ya que si el esmalte la toca o toca la piel invisible que crece sobre la uña, se levantará en un par de días puesto que el gel no se adhiere a la piel.

La falta de porosidad ocurre cuando no se retira el brillo natural de la uña con una lima suave y la superficie queda demasiado lisa para que la base se agarre.

Por esto se desprende el esmalte semipermanente|Julio Lopez

Omitir deshidratadores

No utilizar un preparador o un primer deja que los aceites naturales de la uña saboteen la adherencia del esmalte semipermanente.

Capas demasiado gruesas

El esmalte en gel está diseñado para aplicarse en capas ultrafinas, si se usan pedazos demasiado gruesos se impide que la luz de la lámpara penetre hasta el fondo, por lo que queda blando y húmedo por dentro, lo que genera arrugas y desprendimiento.

Los pasos para una manicura perfecta con esmalte semipermanente|SOANA BEATRIZ

No sellar el borde libre

La punta de la uña es la zona que recibe todo el impacto diario, se debe aplicar la base, el color y el top coat pasando la brocha horizontalmente por el borde y la punta de la uña, para así evitar que entre agua y aire.

