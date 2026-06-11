La Chef Zahie Téllez adelanta un próximo reto para los cocineros de MasterChef 24/7

La única constante en MasterChef 24/7 es que hay sorpresas a cada paso de la competencia y para muestra está la inesperada clase magistral de la querida Chef Zahie Téllez sobre nixtamalización luego de la intensa batalla por equipos; sin embargo, la lección también dejó ver un próximo reto para los 18 competidores del reality show.

"Van a hacer sus tamales": Zahie Téllez adelanta un nuevo reto

Una vez que la experimentada Chef le compartiera su amplio conocimiento sobre el maíz a los cocineros de MasterChef 24/7 y hablara un poco sobre su vida personal y profesional, Zahie Téllez finalizó su clase adelantando la próxima encomienda culinaria de los participantes.

Luego de que los exhortara a estudiar más sobre la historia de la gastronomía mexicana y les contara que existe una especie de maíz que lleva su nombre, la Chef les adelantó a los cocineros que este jueves 11 de junio molerán en el molino y harán sus propios tamales, lo que propició la alegría de muchos participantes, pues llevaban esperando ese momento durante mucho tiempo.

Tras terminar la clase, Carmen comenzó con la limpieza de la cocina oscura y es que cabe recordar que fue castigada al finalizar la batalla por equipos tras haber faltado a sus clases del miércoles pasado.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche conoceremos a los cocineros que portarán los indeseables delantales negros y que correrán peligro del reality show el próximo domingo; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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