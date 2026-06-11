Carmen es castigada por faltar a sus clases con los “Maestros del fuego” de MasterChef 24/7

Se cumplió el plazo para definir si Carmen recibía un delantal negro tras su falta de respeto a los Chefs y como el público tuvo la última palabra, la cocinera está en riesgo de salir del reality show el próximo domingo 14 de junio; sin embargo, eso no fue todo lo que ocurrió con la polémica participante, pues además del mandil, fue castigada por una importante razón.

Castigan a Carmen por faltar a sus clases

Luego de que Carmen recibiera el mandil negro, Claudia Lizaldi le hizo saber a la cocinera que su actitud tras el anuncio sobre su falta de respeto, que se vio traducida en su inasistencia a las clases con los "Maestros del fuego" de este día, tendría serias consecuencias.

Como Carmen cumplió su palabra de tomar medidas radicales, la conductora le compartió a la cocinera y al público que sintonizaba la gala que la nueva participante con mandil negro tendrá que limpiar ella sola la cocina del Mundo MasterChef.

Cabe apuntar que la concursante ya formaba parte de la "brigada de la limpieza" de la semana en curso, pues Ixdit, como la actual portadora del Pin del Chef, definió a su compañera, a Michelle y Ramahá como los integrantes que tendrían que realizar las labores de aseo en el reality show.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos a los cocineros que portarán los indeseables delantales negros y que correrán peligro del reality show el próximo domingo; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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