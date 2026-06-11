María asegura que le pidió a Camila que no la subiera al balcón este 10 de junio en MasterChef 24/7

La batalla por equipos de este miércoles 10 de junio dejó uno de los momentos más comentados de MasterChef 24/7, no solo por el resultado del reto, sino también por una inesperada confesión de María tras conocerse la decisión de la capitana ganadora.

La prueba consistió en preparar 30 peneques para comensales invitados en un tiempo límite de 60 minutos. Como ocurre en este tipo de desafíos , la presión fue constante y los participantes tuvieron que trabajar de manera coordinada para sacar adelante cada platillo dentro del tiempo establecido.

María de MasterChef 24/7

¿Quién ganó la batalla por equipos este miércoles 10 de junio en MasterChef 24/7?

Al final de la jornada, el equipo amarillo, liderado por Camila, consiguió imponerse sobre el resto de los grupos y asegurar la victoria. Como recompensa, la capitana obtuvo el privilegio de subir al balcón y elegir a dos integrantes de su equipo para acompañarla y librarse del siguiente reto de eliminación.

Tras unos momentos de suspenso, Camila anunció que los seleccionados serían Ramahá y Jazmín, decisión que llamó la atención de varios de sus compañeros.

Al respecto, Emmanuel comentó en tono de broma que la elección parecía haber estado influenciada por las amistades que la capitana ha construido dentro de la competencia. Aunque el comentario generó algunas risas, la explicación que vino después sorprendió a más de uno.

Fue entonces cuando María tomó la palabra y reveló que ella misma le había pedido a Camila que no la eligiera para subir al balcón. La participante dejó entrever que prefería mantenerse activa dentro de la competencia y continuar demostrando su nivel en la cocina, incluso si eso significaba enfrentar nuevos desafíos.

Por su parte, Camila también explicó la lógica detrás de su decisión. La cocinera señaló que, más allá de las afinidades personales, considera importante que algunos de sus compañeros continúen cocinando y enfrentando pruebas para seguir creciendo dentro de la competencia.

finalmente dentro del Mundo MasterChef 24/7, Camila aclaró que siente a María un poco desmotivada pero que fue ella misma quien le pidió que no la subiera el balcón: "Cami me gustan los retos, déjame abajo", confesó.

