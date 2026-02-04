7 herramientas que debes llevar en tu carro en todo momento y que te sacarán de una emergencia

No es necesario salir a carretera, pues manejar en el día a día dentro de una ciudad como la CDMX implica riesgo. Ya sea una llanta ponchada, una batería descargada, un apagón nocturno o incluso la posibilidad de quedar varado y sin señal, son cosas de todos los días; por ello es importante contar con un kit básico de herramientas y artículos que puedan hacer la diferencia entre sustos menores y una situación complicada.

Ahora te presentamos 7 objetos que debes llevar en tu auto en todo momento para prevenir situaciones de riesgo.

Objetos tecnológicos que te pueden salvar en el auto

Arrancador portátil de batería (jump starter)

En la actualidad existen dentro del mercado actual diversos arrancadores de portátiles con la capacidad de arrancar una batería de auto, lo que te evitará encender tu vehículo sin la necesidad de otro automóvil. Además, existen modelos que incluyen lámparas LED y puertos de carga para dispositivos móviles y tomacorrientes para herramientas pequeñas.

Inflador eléctrico portátil con medidor digital

Sin duda, otro objeto que no puede faltar es una bomba eléctrica portátil con medidor digital, las cuales no ocupan mucho espacio y te ayudan a mantener la presión correcta de tus llantas en todo momento, e incluso inflarlas después de un percance.

Rastreador inteligente GPS

La prevención es la base de la tranquilidad y por ello el contar con un localizador GPS o rastreador inteligente puede ser la clave si olvidas en qué lugar estacionaste o si tu auto fue sustraído y requieres conocer su paradero.

Cinta adhesiva de múltiples usos

El contar con una cinta adhesiva multiusos de reparación de estado sólido es indispensable debido a la magnitud de tareas que pueden realizar y la gran cantidad de usos útiles que puede tener ante cualquier tipo de percance.

Herramientas y productos poco conocidos pero muy útiles

Cinturón de rescate 2 en 1

Este objeto puede ser la clave ante un percance, pues la pieza está diseñada con un cortador de cinturón y rompecristales, lo que lo convierte en un accesorio muy útil ante emergencias en las que todo dependa de salir del vehículo o quedar atrapado.

Pegamento adhesivo de alta resistencia

Un clásico infalible es la reparación autoadhesiva, ya sea de silicón o vulcanizada, la cual es útil ante pequeñas fugas en mangueras y diversas reparaciones temporales.