Antrax se disculpa tras el altercado con Luis como su asistente personal: “Nadie se merece estar escuchando gritos”

Los castigos impuestos a los cocineros que perdieron sus duelos en la gala del 9 de junio se han robado los reflectores del Mundo MasterChef; sin embargo, uno de ellos protagonizó un momento de tensión, pues la primera tarea de Luis por parte de Antrax desató un serio altercado.

Luego de que Antrax le pidiera a Luis que no hablara de él como su primera encomienda tras convertirse en su nuevo asistente personal hasta nuevo aviso, el conductor de "Notibola" incumplió con su tarea, hecho que propició un intercambio de fuertes declaraciones entre ambos.

Tras una plática con Jazmín en la terraza, el cocinero que triunfó en el primer duelo de la noche tomó la decisión de disculparse con todos sus compañeros, pues apuntó que "los gritos no están bien" y que "él no es así".

Posteriormente, Antrax recorrió las instalaciones del Mundo MasterChef para disculparse por su comportamiento con los cocineros, incluido Luis, quien se encontraba con las "Divas" en la cocina. Luego de compartir su discurso, sus compañeros aceptaron sus disculpas y señalaron que apreciaban sus acciones.

Cabe apuntar que Luis, a diferencia de lo ocurrido en el conflicto previo, no hizo ningún comentario.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche tendrá lugar la esperada batalla por equipos, los cuales estarán liderados por Lancer (equipo rojo), Camila (equipo amarillo) y Antrax (equipo azul); la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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