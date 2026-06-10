Los cocineros reaccionan tras su designación como capitanes de la batalla por equipos

En una noche llena de emociones, la gala de beneficio o castigo del 9 de junio terminó con la definición de los tres capitanes que liderarán la batalla por equipos de este miércoles, los cuales son Lancer, Camila y Antrax.

De regreso al Mundo MasterChef, Antrax se tomó un momento para celebrar no solamente su designación como capitán, sino también su victoria en el duelo ante Luis, el cual tendrá que ser su asistente personal hasta nuevo aviso.

El cocinero afirmó que Luis estaba "destrozado" y que "su ego no le permitía admitir que hoy hizo un mejor burrito que él"; no obstante, y en un tono más serio, dijo que en realidad el verdadero premio es ir al restaurante del Chef Édgar Núñez, anuncio que lo hizo muy feliz.

Antrax agregó que no quiere cerca a Luis debido a las cosas que le ha dicho últimamente y que el conductor de "Notibola" no se cansará de decir que perdió el duelo injustamente.

Por otro lado, Camila, quien será la capitana del equipo amarillo, agradeció mucho el apoyo brindado por su familia y el público desde su ingreso al reality show. Cabe señalar que también celebró su asistencia al restaurante del "Maestro del fuego".

Además, María jugó con la idea de que un "visitante inesperado" llegara al lugar, en una clara referencia al novio de Camila, Esen Alvarado, escenario que emocionó a la cocinera, pues jugó con la posibilidad de que fuera a pedirle matrimonio.

La participante aseguró que está estudiando más y que hará todo lo posible para dar lo mejor de ella.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche tendrá lugar la esperada batalla por equipos, los cuales estarán liderados por Lancer (equipo rojo), Camila (equipo amarillo) y Antrax (equipo azul); la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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