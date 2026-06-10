¿Cómo hacer una mascarilla casera de avena para piel grasa en verano?

La avena es uno de los mejores ingredientes naturales para elaborar una mascarilla casera, pues actúa como un limpiador suave que absorbe el exceso de sebo sin alterar la barrera cutánea de la piel grasa.

Como esta temporada de verano 2026 trae consigo días soleados, paseos al aire libre y un clima cálido, la piel con tendencia a los brotes pueden convertirse en un desafío constante.

Hoy te decimos cómo usar este cereal que seguramente tienes en casa para poder mantener un rostro equilibrado y fresco sin necesidad de recurrir a químicos agresivos.

¿Qué va a pasar con la Selección Mexicana durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™? Alexa Zuart lee el tarot

Así puedes hacer una mascarilla casera de avena para piel grasa

La avena es una de las soluciones más accesibles y efectivas para conseguir una piel perfecta durante el verano. Es el ingrediente protagonista de la mascarilla casera ideal para calmar el enrojecimiento y recuperar la textura suave de la dermis, con un efecto mate orgánico.

Para potenciar los efectos de este poderoso cerak, lo combinaremos con yogur natural, que contiene ácido láctico para limpiar los poros y refrescar, además de miel pura, que es un antibacterial.

La receta de la mascarilla de avena para piel grasa|VICTORIA BOWERS

Los ingredientes que necesitaremos son:



3 cucharadas de avena de grano entero, molida o licuada hasta hacerse polvo 2 cucharadas de yogur natural sin azúcar y frío 1 cucharadita de miel de abeja pura

Para prepararla, necesitamos colocar todos los ingredientes en un recipiente limpio y moverlos bien hasta integrarlos y formar una pasta fácil de untar.

Antes de aplicarlo sobre la piel, debemos lavar el rostro con un limpiador facial y secarlo suavemente con una toalla limpia.

La mejor receta de una mascarilla casera para piel grasa|Pexels: Polina

Después, debemos aplicar una mascarilla de manera uniforme por todo el rostro, evitando el contorno de los ojos y los labios, y enfocándote en la zona T, que consiste en la frente, la nariz y la barbilla.

El tiempo de reposo puede ser de hasta 20 minutos; el yogur frío ayudará a relajar y desinflamar el rostro. Para enjuagar, humedece tus manos y da ligeros masajes circulares para aprovechar la exfoliación suave de la avena. Después limpia bien y agrega crema hidratante para sellar.

