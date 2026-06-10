¿Qué es el maquillaje Gubgub y cómo lograr el look tostado este verano?

La nueva tendencia de belleza coreana es el maquillaje Gubgub, que está dominando la temporada de verano 2026 por su apariencia "tostada" que da calidez difuminada al rostro.

Se trata de un look elegante y sofisticado que simula el efecto de un bronceado ligero por el sol, sin recurrir a acabados demasiado pesados o a contrastes muy marcados.

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Cómo lograr el look tostado con maquillaje Gubgub

El verano es la temporada perfecta que trae consigo el deseo de lucir una piel más fresca, radiante y con un efecto de "besada por el sol", aunque las tendencias actuales dejan atrás los iluminadores y bronceadores marcados.

Actualmente, el maquillaje se enfoca en brindar un aspecto más sutil, natural y orgánico, es ahí donde surge la tendencia asiática Gubgub, que se relaciona con la idea de algo suavemente "horneado".

Maquillaje gubgub o tostado por el sol|madibernard1420

Para conseguir este gran look y estar en tendencia durante el verano 2026, los expertos maquillistas e influencers recomiendan lo siguiente:

Preparación de la piel y base

El secreto principal es dejar que la piel respire, por lo que se recomienda una hidratación profunda del rostro luego de haberlo limpiado bien.

También deberás aplicar un protector solar alto y utilizar una base de maquillaje ligera, como una BB Cream o un maquillaje líquido e hidratante.

Ahumado sutil

Para el siguiente paso, se recomienda dejar atrás los delineados negros y afilados y enfocarse en los tonos tierra y taupe para un look más sutíl.

La sombra base debe ser suave y el color más fuerte irá sobre el parpádo móvil, los bordes de la cuenca deben difuminarse para dar una profundidad discreta.

Idea de maquillaje para una piel ligeramente bronceada|Pinterest

Bronceado

Para el centro del look, se recomiendan rubores en crema que sean cálidos, así como bronceadores con subtonos neutros, evitando los tonos que tienden hacia el naranja.

Se deberá aplicar en las zonas altas donde el sol toca primero de forma natural, que son los pómulos, el puente de la nariz y la frente. Se difumina con una brocha amplia. Mientras que los labios deben permanecer en un tono natural y solo definirlos ligeramente.

