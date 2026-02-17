La planta que te ayuda a absorber el calor de un espacio y además no necesita muchos cuidados

Si quieres convertirte en experto en plantas , elige aquellas que, además de decorar, también puedan cumplir funciones especiales. Por ejemplo, la Sansevieria te ayuda a absorber el calor de un espacio y no necesita muchos cuidados.

El nombre popular de esta planta de interior es Lengua de Suegra, y muchos la tienen en sus jardines, en macetas en los pasillos y hasta como decoración en el dormitori o.

La lengua de suegra ayuda a generar un espacio fresco en la casa.|(ESPECIAL/Canva)

Es una excelente aliada en la purificación del aire, ya que libera oxígeno por la noche y genera una sensación térmica más fresca en interiores, según Elle.

Qué otros beneficios tiene tener una planta Lengua de Suegra

Tener una Lengua de Suegra en casa ofrece varios beneficios, y algunos incluso pueden ayudar a tu salud. De acuerdo con Architectural Digest, no solo purifica el aire, también:

Produce oxígeno.

Reduce el estrés al mejorar el ambiente.

Absorbe contaminantes.

Cómo se cuida la Lengua de Suegra

Cuidar una Lengua de Suegra es muy sencillo:

Le gusta la luz indirecta : puedes colocarla dentro de casa, en un espacio donde reciba claridad del exterior.

: puedes colocarla dentro de casa, en un espacio donde reciba claridad del exterior. No requiere mucha agua : soporta la tierra seca por largos periodos, incluso hasta 15 días.

: soporta la tierra seca por largos periodos, incluso hasta 15 días. Es de clima cálido, pero también tolera el frío : siempre que no se exponga a heladas.

: siempre que no se exponga a heladas. Sobrevive bien en maceta: aunque crece más cuando se planta directamente en tierra.

Prepárate para el calor con una Lengua de Suegra.|(ESPECIAL/CANVA)

Dónde debes poner la Lengua de Suegra

La Lengua de Suegra es versátil como elemento decorativo, pero su lugar ideal, según el Feng Shui y expertos en diseño de interiores, es el dormitorio o la sala de estar, ya que uno de sus beneficios es potenciar el descanso y generar una sensación de comodidad. Sin embargo, puedes colocar varias en distintos espacios de tu casa, incluso en la cocina.

Para reproducir la lengua de suegra, basta con recortar un fragmento de su hoja, plantarlo en tierra y, poco a poco, comenzará a echar raíces. Así podrás convertir tu hogar en un santuario fresco, purificado y lleno de espacios verdes. No olvides combinarla con otras plantas que tienen beneficios similares, como la Photos y la Palma Areca.