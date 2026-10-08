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Cómo usar el labial rojo para que tus labios se vean prominentes 

El labial rojo puede convertirse en un gran aliado para conseguir unos labios más definidos y prominentes. Con algunos trucos, es posible potenciar su volumen.

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|Freepik

Escrito por: Julieta García | Marktube

El labial rojo es un clásico que nunca pasa de moda y, además de aportar color al rostro, puede ayudar a que los labios se vean más definidos y prominentes. La clave está en elegir el tono adecuado y prestar atención a la forma de aplicarlo.

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Con algunos sencillos trucos de maquillaje, puedes potenciar visualmente el volumen de los labios y conseguir un resultado más uniforme y favorecedor, sin necesidad de recurrir a productos demasiado complejos. Además, ciertos acabados y técnicas pueden crear un efecto de mayor dimensión y hacer que el color luzca todavía más atractivo.

¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de utilizar labial rojo?

Al elegir un labial rojo, considera la intensidad del tono y el acabado que deseas conseguir. Los rojos más profundos aportan sofisticación, mientras que los más vibrantes dan un aspecto fresco y llamativo. También es importante tener en cuenta el resto del maquillaje: si los labios serán protagonistas, puedes mantener los ojos más naturales. Para prolongar la duración, evita aplicar demasiadas capas y retira el exceso con un pañuelo.

¿Cómo lograr unos labios más prominentes con labial rojo?

Para conseguir unos labios más prominentes, carnosos y con mayor volumen visual, la clave no está únicamente en elegir un buen tono de rojo. La preparación de los labios, el delineado estratégico y la aplicación de diferentes acabados puede ayudar a crear una apariencia más definida y voluminosa.

Prepara los labios

Antes de aplicar el color, hidrata bien los labios y utiliza una pequeña cantidad de corrector o base alrededor del contorno. Esto permite unificar el tono y conseguir una superficie más uniforme para trabajar la forma.

Delinea

Utiliza un lápiz del mismo tono que el labial o ligeramente más oscuro. Para crear un efecto de mayor volumen, puedes salir apenas de la línea natural en el arco de Cupido y en el centro del labio inferior. En las comisuras, sigue el contorno natural para mantener un resultado favorecedor.

Aplica labial rojo

Rellena los labios con el labial, procurando definir bien las comisuras y el arco de Cupido. Una aplicación precisa ayuda a destacar la forma de la boca y hace que el color se vea más uniforme.

Añade dimensión de luz

Para potenciar el efecto de volumen, aplica una pequeña cantidad de gloss transparente o de acabado brillante en el centro de ambos labios. Este punto de luz atrae la atención hacia la parte más prominente y crea una sensación de mayor dimensión.

Define el contorno

Revisa los bordes y corrige cualquier pequeña imperfección con una brocha fina y un poco de corrector. Un contorno limpio hará que los labios rojos se vean más definidos y ayudará a potenciar visualmente su volumen.

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