Cómo usar el labial rojo para que tus labios se vean prominentes 

El labial rojo es un clásico que nunca pasa de moda y, además de aportar color al rostro, puede ayudar a que los labios se vean más definidos y prominentes. La clave está en elegir el tono adecuado y prestar atención a la forma de aplicarlo.

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Con algunos sencillos trucos de maquillaje, puedes potenciar visualmente el volumen de los labios y conseguir un resultado más uniforme y favorecedor, sin necesidad de recurrir a productos demasiado complejos. Además, ciertos acabados y técnicas pueden crear un efecto de mayor dimensión y hacer que el color luzca todavía más atractivo.

¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de utilizar labial rojo?

Al elegir un labial rojo, considera la intensidad del tono y el acabado que deseas conseguir. Los rojos más profundos aportan sofisticación, mientras que los más vibrantes dan un aspecto fresco y llamativo. También es importante tener en cuenta el resto del maquillaje: si los labios serán protagonistas, puedes mantener los ojos más naturales. Para prolongar la duración, evita aplicar demasiadas capas y retira el exceso con un pañuelo.

¿Cómo lograr unos labios más prominentes con labial rojo?

Para conseguir unos labios más prominentes, carnosos y con mayor volumen visual, la clave no está únicamente en elegir un buen tono de rojo. La preparación de los labios, el delineado estratégico y la aplicación de diferentes acabados puede ayudar a crear una apariencia más definida y voluminosa.

Prepara los labios

Antes de aplicar el color, hidrata bien los labios y utiliza una pequeña cantidad de corrector o base alrededor del contorno. Esto permite unificar el tono y conseguir una superficie más uniforme para trabajar la forma.

Delinea

Utiliza un lápiz del mismo tono que el labial o ligeramente más oscuro. Para crear un efecto de mayor volumen, puedes salir apenas de la línea natural en el arco de Cupido y en el centro del labio inferior. En las comisuras, sigue el contorno natural para mantener un resultado favorecedor.

Aplica labial rojo

Rellena los labios con el labial, procurando definir bien las comisuras y el arco de Cupido. Una aplicación precisa ayuda a destacar la forma de la boca y hace que el color se vea más uniforme.

Añade dimensión de luz

Para potenciar el efecto de volumen, aplica una pequeña cantidad de gloss transparente o de acabado brillante en el centro de ambos labios. Este punto de luz atrae la atención hacia la parte más prominente y crea una sensación de mayor dimensión.

Define el contorno

Revisa los bordes y corrige cualquier pequeña imperfección con una brocha fina y un poco de corrector. Un contorno limpio hará que los labios rojos se vean más definidos y ayudará a potenciar visualmente su volumen.