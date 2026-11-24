Las almohadas con el paso del tiempo comienzan a presentar manchas amarillas que no siempre es porque están viejas, sino porque necesitan de un lavado específico para dejarlas como nuevas.

El sudor, la saliva, grasa natural de la piel y algunos productos del cabello atraviesan la funda cuando dormimos por lo que empiezan a acumularse. Estos se adhieren a las fibras, se oxidan y se forman las manchas amarillas. Ante esta situación es que se debe hacer un lavado profundo para poder quitarlas.

El truco casero para eliminar las manchas amarillas de las almohadas sin tener que lavar a mano (Canva)

¿Cómo se deben lavar las almohadas?

Si tus almohadas toleran el lavado en el lavarropas puedes seguir el siguiente procedimiento:

Coloca detergente líquido directamente sobre las manchas y deja que actúe durante unos 15 minutos.

Lleva la almohada al lavarropas, coloca detergente para ropa, agua tibia y elige un ciclo corto.

En el caso de que la etiqueta lo autorice puedes agregar un blanqueador con oxígeno activo siguiendo las indicaciones del envase.

Puedes realizar un enjuague adicional para eliminar los restos de detergente y suciedad.

Procura secar por completo utilizando la secadora si la etiqueta lo permite. La almohada debe quedar completamente seca antes de volver a usarla.

Ten en cuenta que las almohadas que no pueden introducirse en el lavarropas son las almohadas de espuma viscoelástica porque el exceso de agua y la agitación pueden deteriorar su estructura. En estos casos, conviene limpiar las zonas afectadas con un paño húmedo y jabón suave, si las instrucciones del fabricante lo permiten.

Evitar las manchas amarillas

Para que no aparezcan manchas amarillas ten en cuenta los siguientes consejos:

Almohadones (Canva/Canva)