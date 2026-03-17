Las velas aromáticas que más desprenden olor en México y dejan tu casa oliendo súper rico, según la IA

Cuando una habitación está perfumada, se vuelve mucho más agradable estar ahí y hasta existe cierta sensación de "tranquilidad". Y una forma de mantener las fragancias en un lugar, es usando velas aromáticas que vayan desprendiendo su olor con el paso de las horas.

En este sentido, existen tres versiones muy conocidas que no fallan al momento de perfumar un hogar y que además se pueden conseguir fácilmente. De acuerdo con la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT, las mejores velas aromáticas del 2026 son "Mahogany Teakwood High Intensity", de la marca Bath & Body Works; y "Sage Citrus", de la marca Yankee Candle.

Existen dos tipos de velas aromáticas que fueron catalogadas como las mejores, según la IA|Bath and Body, Palacio de Hierro

¿Cómo hacer que las velas aromáticas duren más tiempo?

De nada servirá tener muchas velas aromáticas si no se usan como es debido, pues de esto depende qué tanto impacto tendrán las fragancias y cuánto inundarán la habitación donde se prendan. Así que lo ideal es recurrir a sencillos trucos para que los aromatizantes duren por más tiempo, los cuales empiezan desde la selección de los materiales con las que están fabricadas.

Esto ya que de acuerdo con información del sitio especializado Botani Bloom, las mejores son las que están hehas de soja o cera de abeja, pues esto garantiza una combustión limpia. Para prolongar la duración de una vela aromática, se recomienda cortar la mecha a la altura de 0,6 cm, lo que ayudará a que la llama sea constante y evitará que aparezca el hollín de color negro que a veces aparece.

Darle un mantenimiento a las velas aromáticas ayuda a potenciar sus efectos en el ambiente|Canva

Esta es la forma correcta de guardar velas aromáticas para que no es echen a perder

Otro aspecto fundamental sobre el uso de estas velas con olor incluido, es que su almacenamiento es sumamente importante. Esto ya que si no se guardan de la forma correcta, también se corre el riesgo de que los olores vayan suavizándose hasta perderse casi por completo, más cuando se dejan destapadas.

Además, en el peor de los casos, la humedad puede hacer de las suyas y provocar que ya no enciendan de manera uniforme. Por lo que según las sugerencias de Harlem Candle Company, lo mejor es que cuando las velas aromáticas no se estén usando, se pongan en lugares frescos, secos y oscuros, como lo son los cajones o las puertas de alguna estantería que tengas en casa.