Pon papel aluminio en tus cajones y armarios: el inesperado truco de limpieza que te cambiará la vida

Existe una gran cantidad de productos y trucos para mantener nuestro hogar con una higiene óptima y así proteger nuestra salud. Estas herramientas también colaboran con el mantenimiento de nuestra casa y el mobiliario que en ella tenemos.

Noticias Guerrero del 22 de mayo 2026

Con el paso de los años, y gracias a la masividad de las redes sociales, los tips de orden y limpieza se han multiplicado y se encuentran al alcance de un solo clic. Es por eso que en esta oportunidad la mirada se posa sobre los cajones y los armarios, mientras que el protagonismo lo adquiere el papel aluminio.

Limpieza en cajones y armarios

Mantener la limpieza en cajones y armarios es fundamental porque evita la acumulación de polvo, ácaros y humedad, factores que dañan directamente la ropa y los objetos almacenados al propiciar la aparición de moho y malos olores.

Además, debemos tomar en cuenta que un espacio de guardado higienizado y ordenado optimiza la organización diaria y nos permite localizar lo que se necesita a simple vista, prolonga la vida útil de las pertenencias y reduce drásticamente el estrés visual.

El truco del papel aluminio

Es por lo señalado anteriormente que toma fuerza el truco de forrar el interior de los cajones y armarios con papel de aluminio. Esto se debe a que este material actúa como un escudo impermeable contra los gases, la luz y la humedad, frenando a tiempo la aparición de hongos y moho.

Además de esta función protectora, el papel aluminio destaca por sus excelentes propiedades higiénicas y su capacidad para neutralizar los malos olores. Al respecto, quienes lo utilizan para estos fines aconsejan colocar la lámina cortada con su cara brillante apuntando hacia arriba, ya que esto ayuda a reflejar la luz ambiental al abrir el mueble.

De todos modos, aunque es considerado como una barrera pasiva ideal, el papel aluminio se puede complementar en cajones y armarios con elementos absorbentes como bolsas de gel de sílice o tiza para garantizar un control total del ambiente de estos espacios.