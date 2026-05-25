Pon papel aluminio en tus cajones y armarios: el inesperado truco de limpieza que te cambiará la vida
El motivo por el que recomiendan poner papel aluminio en cajones. El truco definitivo de limpieza.
Existe una gran cantidad de productos y trucos para mantener nuestro hogar con una higiene óptima y así proteger nuestra salud. Estas herramientas también colaboran con el mantenimiento de nuestra casa y el mobiliario que en ella tenemos.
Noticias Guerrero del 22 de mayo 2026
Con el paso de los años, y gracias a la masividad de las redes sociales, los tips de orden y limpieza se han multiplicado y se encuentran al alcance de un solo clic. Es por eso que en esta oportunidad la mirada se posa sobre los cajones y los armarios, mientras que el protagonismo lo adquiere el papel aluminio.
Limpieza en cajones y armarios
Mantener la limpieza en cajones y armarios es fundamental porque evita la acumulación de polvo, ácaros y humedad, factores que dañan directamente la ropa y los objetos almacenados al propiciar la aparición de moho y malos olores.
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Además, debemos tomar en cuenta que un espacio de guardado higienizado y ordenado optimiza la organización diaria y nos permite localizar lo que se necesita a simple vista, prolonga la vida útil de las pertenencias y reduce drásticamente el estrés visual.
El truco del papel aluminio
Es por lo señalado anteriormente que toma fuerza el truco de forrar el interior de los cajones y armarios con papel de aluminio. Esto se debe a que este material actúa como un escudo impermeable contra los gases, la luz y la humedad, frenando a tiempo la aparición de hongos y moho.
Además de esta función protectora, el papel aluminio destaca por sus excelentes propiedades higiénicas y su capacidad para neutralizar los malos olores. Al respecto, quienes lo utilizan para estos fines aconsejan colocar la lámina cortada con su cara brillante apuntando hacia arriba, ya que esto ayuda a reflejar la luz ambiental al abrir el mueble.
De todos modos, aunque es considerado como una barrera pasiva ideal, el papel aluminio se puede complementar en cajones y armarios con elementos absorbentes como bolsas de gel de sílice o tiza para garantizar un control total del ambiente de estos espacios.