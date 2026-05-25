Los 5 signos que brillarán con la energía del Sol en Géminis este último lunes de mayo, según Mhoni Vidente
La astróloga asegura que la temporada de Géminis traerá cambios positivos, suerte y nuevas oportunidades para algunos signos del zodiaco.
Para este inicio de semana, la llegada del Sol en Géminis marca una de las temporadas más intensas y dinámicas del año en la astrología, y para este lunes, el último del mes de mayo, la energía cósmica favorecerá especialmente a cinco signos del horóscopo.
De acuerdo con las predicciones de la famosa astróloga Mhoni Vidente, este tránsito astral impulsará la comunicación, las decisiones importantes y la llegada de oportunidades inesperadas en temas de dinero, amor y trabajo.
Asimismo, para Mhoni, este lunes 25 de mayo el cual marca el último del mes será clave para aprovechar la energía de transformación, renovación y movimientos que trae Géminis, un signo relacionado con la inteligencia, la comunicación y los cambios repentinos.
Los 5 signos del zodiaco beneficiados por el Sol en Géminis
Géminis:
Para las personas nacidas bajo el signo de Géminis, serán de las más beneficiadas, pues el Sol potenciará su carisma, inteligencia y capacidad para atraer nuevas oportunidades laborales y personales. Además, será un momento ideal para cerrar ciclos y comenzar proyectos que habían permanecido detenidos durante semanas.
Leo:
Leo, también será un signo que se sentirá un impulso energético, pues la astróloga asegura que tendrá mayor claridad mental para resolver problemas y podría recibir noticias importantes relacionadas con crecimiento profesional o estabilidad económica. La buena fortuna estará de su lado.
Libra:
Para el horóscopo de Libra también se viene un fuerte equilibrio emocional y de nuevas oportunidades en el amor. La energía geminiana ayudará a este signo de aire a fortalecer relaciones personales que abrirán nuevas puertas en su vida profesional.
Acuario:
Durante estos días Acuario vivirá momentos de creatividad y renovación, según Mhoni Vidente, será un periodo perfecto para tomar decisiones importantes, iniciar viajes o conectar con personas que abrirán nuevas puertas en su vida profesional.
Sagitario:
Sagitario cerrará mayo con una racha positiva gracias a la influencia del Sol en Géminis, su signo opuesto complementario. Este tránsito podría traer reconciliaciones, estabilidad sentimental y oportunidades económicas inesperadas.
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