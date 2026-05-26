Cómo debes lavar la ropa de lino para no dañarla

Cuando tenemos ropa de lino en nuestro armario, hay que tener mucho cuidado, en especial al lavar o planchar esos textiles, ya que con facilidad podemos poner en riesgo su textura. Ante esas situaciones, hay que conocer las técnicas correctas para tenerlas impecables por más tiempo.

Para no dañarla, te detallaremos los pasos que debes seguir, sencillos cambios que te ayudarán a mantener mejor tus prendas que tengan ese tipo de tela.

¿Cómo se lava la ropa de lino?

Es importante conocer la forma correcta de lavar la ropa de lino, ya que con facilidad puede arrugarse y dañarse. Aunque podemos lavarla a mano, también es posible hacerlo en la lavadora, siguiendo los pasos que aparecen en las etiquetas que tiene:

Al seleccionar el ciclo de lavado, selecciona la opción de ‘delicado’. Recuerda que en la lavadora debes usar agua fría o tibia. Otro aspecto importante en su limpieza es el uso de jabón neutro, ya que productos agresivos pueden alterar su color o desgastar la tela.

Si deseas hacer su limpieza a mano para mantener la textura al máximo y para no dañarla, se recomienda hacer los siguientes pasos:

En una cubeta con agua fria y jabón neutro dejamos en remojo por 30 minutos. Pasado el tiempo, sacamos las prendas y frotamos suavemente sobre la suciedad. No retuerces la tela y déjala secar al aire bajo la sombra. No hagas uso del secador.

¿El lino se encoge después de cada lavado?

Es importante el uso de agua fría al lavar, los ciclos suaves y secar la ropa de lino en el aire, ya que son técnicas con las que evitaremos que las prendas se encojan. Por esas razones, al hacer sus lavados con agua caliente, con ciclos intensos y usando la secadora, nos arriesgamos.

Aun así, se menciona que en el primer lavado que se le haga, la prenda se va a encoger un 3%, pero por eso es importante hacer los procesos, con la finalidad de prevenir que ese porcentaje siga creciendo en los demás lavados y para no dañarlas.