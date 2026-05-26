Cómo limpiar correctamente los espejos para que no dejen marcas

Al limpiar los espejos, uno busca que se vean impecables, eliminando todas las gotas que pudieron saltar, pero es usual que en ciertos casos al final se dejen marcas o líneas, situación que le aporta un aspecto sucio a las superficies.

¿Se peleó con su papá? Alex Fernández rompe el silencio

Para que eso ya no te pase, te detallaremos la forma correcta de asear esas zonas, evitando esas líneas y logrando que se vea reluciente; solo debes hacer unos sencillos pasos.

¿Cómo limpiar un espejo para que quede bonito?

Para limpiar los espejos de tu hogar, es necesario contar con 2 paños de microfibra y un líquido que puede ser vinagre blanco diluido en agua (50/50), alcohol de limpieza o limpiador de vidrios comercial. Evita usar paños de algodón o papel de cocina, ya que con facilidad dejan marcas en las superficies. Realiza los siguientes pasos:

Elimina todo el polvo con un paño seco. Aplica el vinagre diluido sobre el paño y dale unas pasadas con el paño ligeramente humedecido. Divide el espejo por secciones para trabajar una a una; al ser limpiada, no le pases el paño de nuevo. Al terminar, usamos el otro paño seco haciendo movimientos circulares, eliminando cualquier línea que se haya quedado.

Para evitar cualquier tipo de error en el proceso, evita el uso de paños sucios y trapos húmedos sin escurrir, ya que puedes dejar restos de otros productos, además de hacer un reguero. También evita frotar con mucha fuerza; así evitarás dejar marcas en la superficie.

¿Por qué se rayan los espejos?

Hay que tener mucho cuidado, ya que con facilidad podemos rayar los espejos. No obstante, es fácil prevenirlo; por eso previamente se recomienda usar un paño seco para retirar el polvo que haya, ya que al usar un paño húmedo se hace un lodo que es difícil de quitar y nos pone en riesgo de rayar la superficie.

Por eso, al limpiar la superficie, se recomienda evitar el uso de fibras muy abrasivas o herramientas de limpieza sucias. Siguiendo todos los consejos, lograrás tener el espejo impecable, evitando que dejen marcas o rayaduras.