Psicólogos coinciden : ‘Si no piensas por ti mismo, nunca serás dueño de tus propias decisiones’

A menudo, tomar decisiones puede convertirse en una situación incómoda, sobre todo si involucras a otras personas. Por eso, desde el punto de vista de la psicología, es importante aprender a pensar por ti mismo al momento de elegir un rumbo, porque de lo contrario nunca serás verdaderamente dueño de tu camino. Esta reflexión se le atribuye al psicólogo Jean Piaget, quien todavía sigue vigente en estudios y análisis sobre el comportamiento humano, especialmente en la infancia.

De acuerdo con el sitio Psicología y Mente, esta poderosa frase plantea que los aprendices deben convertirse en exploradores de su propio conocimiento para construir su desarrollo cognitivo. La frase original de Piaget dice: “Si un individuo es pasivo intelectualmente, no conseguirá ser libre moralmente”.

Es decir, para que una persona desarrolle pensamiento crítico, necesita construir su conocimiento mediante un aprendizaje activo y consciente.

Por otro lado, existe la llamada pasividad intelectual, que ocurre cuando una persona acepta información sin cuestionarla, aprende únicamente de memoria o se somete a dogmas e ideas impuestas. Por lo tanto, pierde la capacidad de tomar decisiones éticas de manera autónoma y actúa solo por obediencia, presión externa o miedo a pensar diferente.

¿Quién fue Jean Piaget?

Jean Piaget fue un psicólogo y biólogo suizo considerado una de las figuras más influyentes del siglo XX. De acuerdo con información de la BBC, el especialista dedicó gran parte de su trabajo a comprender cómo piensan los niños y cómo desarrollan el aprendizaje a lo largo de la vida.

Su teoría sobre las etapas del desarrollo cognitivo revolucionó la psicología infantil y la educación moderna. Estas son las cuatro etapas que propuso:

Sensoriomotora (0 a 2 años).

(0 a 2 años). Preoperacional (2 a 7 años).

(2 a 7 años). Operaciones concretas (7 a 11 años).

(7 a 11 años). Operaciones formales (12 años en adelante).

Otras frases de Jean Piaget

Jean Piaget también fue conocido por sus reflexiones profundas sobre el aprendizaje, la mente humana y la educación. Entre sus frases más famosas destacan: