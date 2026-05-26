Cómo maquillar el cuello después de los 50 para disimular las manchas y arrugas

El cuello suele ser una de las partes del cuerpo en las mujeres donde se reflejan los signos de la edad, ya que empieza a ser un poco flácido, aumentan visiblemente las arrugas y en ocasiones, manchas tipo paño; sin embargo, existe una técnica de maquillaje para hacer que tu cuello luzca fresco, radiante y hermoso.

Te puede interesar: Cómo maquillar los ojos a partir de los 60 años

Técnica para maquillar el cuello y disimular las arrugas

La limpieza es el primer paso fundamental: Si te encuentras recién bañada no hay ningún problema, si no, te recomendamos pasar una toalla húmeda o un algodón con agua micelar para que la zona este totalmente libre de algún residuo.



es el primer paso fundamental: Si te encuentras recién bañada no hay ningún problema, si no, te recomendamos pasar una toalla húmeda o un algodón con agua micelar para que la zona este totalmente libre de algún residuo. Antes de empezar a aplicar algún producto de maquillaje aplicar serum y no olvides alguna crema especial o bien, una que contenga colágeno.



y no olvides alguna crema especial o bien, una que contenga colágeno. Aplica base de maquillaje : Para este paso te sugerimos que utilices una base del mismo tono de tu piel, pues si no lo haces probablemente se note una separación de la cara y el cuello.



: Para este paso te sugerimos que utilices una base del mismo tono de tu piel, pues si no lo haces probablemente se note una separación de la cara y el cuello. Difumina : Con una brocha amplia de maquillaje difumina desde la mandíbula hacia el escote, con mucho cuidado para que tu ropa no se manche.



: Con una brocha amplia de maquillaje difumina desde la mandíbula hacia el escote, con mucho cuidado para que tu ropa no se manche. Si llevas escote puedes cubrir con la misma base de maquillaje y si deseas marcar más las clavículas puedes usar contorno e iluminador.

Cuidados para evitar manchas y arrugas en el cuello

Después de los 50 años la ausencia del colágeno puede ser más visible en el cuello de las mujeres, es por eso que debes procurar una rutina de cuidado diario para hidratar esta parte de tu cuerpo y sobre todo evitar que las arrugas sean muy evidentes.

Es importante hidratar el cuerpo y piel por dentro y por fuera, así que no olvides tomar abundante agua diariamente.



por dentro y por fuera, así que no olvides tomar abundante agua diariamente. Cuida la piel del cuello y escote con protector solar , al ser una parte de la piel muy sensible, puede sufrir daños severos si no lo haces.



, al ser una parte de la piel muy sensible, puede sufrir daños severos si no lo haces. Aplica crema por la mañana y noche con masajes suaves para reafirmar la piel; realiza movimientos ascendentes, es decir del escote hacia arriba.



para reafirmar la piel; realiza movimientos ascendentes, es decir del escote hacia arriba. Después del masaje de noche, los expertos en el cuidado de la piel recomiendan utilizar un serum con ácido hialurónico para hidratar la piel y darle más vida.