Si estás estreñido... este licuado de manzana es la solución

Malos hábitos alimenticios, descuidos al momento de tener ganas de hacer del baño o diferentes circunstancias pueden causar el famoso estreñimiento. Por ello se recomiendan algunos licuados que pueden ayudarte con elementos totalmente naturales. Ante eso, conoce esta bebida que con manzana buscará llenarte de fibra y así esperar que tu sistema digestivo haga el resto. He aquí toda la información.

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¿Qué lleva este licuado de manzana anti estreñimiento?

El tránsito intestinal se vuelve lento y la situación se complica bastante. A veces se trata incluso de falta de hidratación, pero el tema es que resulta muy incómodo para todos los que lo padecen. Por ello, este remedio natural se propone para evitar exponer al cuerpo a medicinas más directas. Además, el sabor de este licuado es del agrado de muchos.

Ante eso, la manzana debe ser acompañada de ciruelas pasas, las cuales aportan vitaminas, minerales y antioxidantes. Estos aportan buena salud digestiva si se consumen de manera recurrente, pues contienen fibra y una alta cantidad de compuestos que facilitan el movimiento intestinal.

Otra de las ventajas de la opción propuesta en esta oportunidad radica en la facilidad para preparar este licuado. En ocasiones el día a día impide la calma suficiente para invertir demasiado tiempo, pero aquí basta con un procedimiento normal. Es ideal para consumirse en el desayuno o en ayunas.

¿Cómo se hace este licuado de manzana con ciruelas pasas?

Por eso es momento de tomar nota y prestar atención a la siguiente información, que no contiene absolutamente nada fuera de lo común. La cantidad propuesta es para tener suficiente para dos porciones.

Ingredientes

Cuatro ciruelas pasas sin hueso

Una manzana roja o verde sin cáscara

Una taza de agua o leche vegetal

Una cucharada de avena (Opcional para más fibra)

Una cucharadita de miel (Opcional)

@goldman2905 Tu piel no está pidiendo más cremas. Está pidiendo que tu intestino funcione. Este jugo natural limpia, desinflama y activa tu digestión. Cuando tu intestino elimina bien, tu piel lo agradece: menos toxinas → menos inflamación → más luminosidad. Ingredientes: 🍎 Manzana 🍑 Ciruelas pasas 🌾 Salvado de avena 💧 Agua + hielo (opcional) Empieza por lo básico. Empieza por dentro. Lee la trilogía Educarte para la Salud si quieres transformar tu vida desde la raíz. 📩 ¿Quieres más recetas naturales y reales? Déjame un “🔥” en comentarios. ♬ sonido original - Manuel Jesús Jiménez González

Preparación

Lava bien la manzana y córtala en trozos.

Coloca las ciruelas en agua tibia para suavizarlas un poco.

Agrega en la licuadora todos los elementos: ciruelas, manzana, agua o leche y la avena.

Licúa durante 30 o 40 segundos hasta obtener un combinado homogéneo.

Sirve y disfruta inmediatamente… y si así lo deseas agrégale la miel.