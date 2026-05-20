Seis de copas REGRESA y desata reacciones en redes ¿Quién es el reemplazo de Priscila “La Fatshionista”?

Luego de la salida de la creadora de contenido Priscila, mejor conocida como "La Fatshionista" del famoso podcast “Seis de Copas”, las integrantes Marisol de la Fuente, Fernanda Martín, Diana Wong, Mónica Makaco y María Bolio han anunciado que están de vuelta con más episodios. Esto ha generado incertidumbre ya que muchas personas se preguntaban quién podría ser el reemplazo de "La Fatshionista", sin embargo, hasta el momento se desconoce si habrá una nueva integrante.

¿Qué dijeron las integrantes de Seis de Copas tras su regreso?

A través de un video titulado “Prometimos nunca hablar de esto” publicado en el canal oficial de “Seis de Copas” en YouTube las integrantes del proyecto hablaron desde su experiencia cómo vivieron la última gira que habían hecho ya que dicho evento representó retos y desafíos personales para cada una de ellas. Incluso mencionaron que durante su tour llegaron a tener algunos “roces” pues la exigencia y presión era mucha debido a la gran producción que debían realizar. De acuerdo con Diana Wong, una de sus molestias en ese momento para ella se originó debido a que dos integrantes del podcast estaban embarazadas, lo que las obligaba a trabajar con un ritmo más rápido.

Respecto a la salida de Priscila, las integrantes de Seis de Copas mencionaron que "La Fatshionista" les avisó con previo aviso de su salida, antes de subir el video en donde anunciaba su retiro. Respecto a la relación que mantienen con la ex integrante mencionaron que siempre habrá cariño y respeto, incluso expresaron que les dolió mucho que la creadora recibiera “hate”. En cuanto a su proyecto dijeron que buscaban ayudar a muchas personas, que darían lo mejor de ellas mismas y que tenían muchas ideas para llevar a cabo. El siguiente martes 27 de mayo regresarán con un nuevo episodio.

¿Por qué salió Priscila "La Fatshionista" de Seis de Copas?

A finales de 2025 la reconocida creadora de contenido Priscila, mejor conocida como "La Fatshionista", quién enfoca parte de su contenido en activismo corporal y la moda plus size, anunció su salida del podcast “Seis de Copas” debido a una sobrecarga de trabajo que dicho proyecto le exigía "Se me fue de las manos, las últimas grabaciones no fueron nada placenteras para mí", fueron algunas de sus palabras. Por otro lado, el desgaste mental le ocasionó daños en otras áreas de su vida ya que la creadora incluso habló de una crisis que atravesaba con su pareja.