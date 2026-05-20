Cómo aplicar gelish en uñas postizas

En el mundo de la manicura nos encontramos con una gran cantidad de diseños y técnicas para lograr estilos realmente sorprendentes. Así es que nos encontramos con la aplicación de las gelish.

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Para aplicar esmalte de gel (comúnmente llamado Gelish) sobre uñas postizas (ya sean de acrílico, plástico de presión tipo press-on o soft gel), el secreto principal es crear porosidad en la superficie plástica para que el producto no se descascare ni se desprenda como una calcomanía.

¿Cómo aplicar gelish a tus uñas?

Materiales necesarios

Lima de grano 150 o 180 (o lima sponge / bloque pulidor).

Alcohol isopropílico o limpiador de uñas (Sani Spray / Cleanser).

Gasas que no suelten pelusa.

Base coat (capa base para gel).

Esmalte de color en gel (Gelish).

Top coat (brillo finalizador, preferiblemente Non-Wipe sin capa pegajosa).

Lámpara UV/LED.

Paso a paso para la aplicación

uñas|Anna Sitnik/Getty Images

Preparar la superficie postiza

Dar porosidad: Pasa una lima de grano medio (150 o 180) o una lima sponge suavemente por toda la superficie de la uña postiza. Debes eliminar por completo el brillo plástico original hasta que se vea opaca.

Limpiar residuos: Retira el polvo con un bledo o cepillo. Empapa una gasa libre de pelusa con alcohol o limpiador y limpia minuciosamente cada uña para eliminar cualquier rastro de grasa o suciedad.

Colocar la Base Coat

Capa fina: Aplica una capa muy delgada de base coat. Aunque algunas extensiones acrílicas permiten poner el color directo, usar base garantiza una máxima adherencia.

Evitar la piel: No toques la zona de la cutícula ni la piel de los lados. Si te excedes, limpia el borde con un pincel plano humedecido en alcohol antes de meter a la lámpara.

Curado: Introduce las manos a la lámpara UV/LED durante 30 a 60 segundos. Nota: Al salir de la lámpara quedará una textura pegajosa; no la limpies, ayuda a que el color se agarre.

Aplicar el color (Gelish)

Los modelos irregulares le dan un giro a las uñas aburridas|Pinterest

Primera capa: Distribuye el esmalte de color desde el centro de la uña hacia los lados en capas sumamente delgadas. Sella siempre el borde libre (la punta del frente de la uña) con la brocha para evitar desprendimientos futuros.

Curado: Seca en la lámpara LED durante 30 a 60 segundos.

Segunda capa: Aplica una nueva capa delgada para intensificar el tono y emparejar el color, sellando nuevamente la punta. Vuelve a curar en la lámpara por otros 30 a 60 segundos.

Proteger con el Top Coat