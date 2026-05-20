Si quieres llevar el pelo corto después de los 40, estos son los 5 cortes que te rejuvenecen

Elegir un corte de pelo no es una tarea sencilla sobre todo si lo que quieres es un cambio drástico como pasar a un corte corto. Es por esto que te vamos a recomendar los cortes que rejuvenecen a las mujeres mayores de 40 años.

El cabello corto después de los 40 años aporta frescura, sofisticación y es muy fácil de mantener. Elegir el estilo correcto resalta las facciones y genera un efecto rejuvenecedor inmediato.

¿Cuáles son los cortes de pelo que rejuvenecen?

Aquí te dejamos los 5 cortes de pelo corto que mejor funcionan:

Pixie Desfilado

Se trata de un corte muy corto con capas asimétricas y puntas desfiladas. Aporta dinamismo, volumen en la coronilla y enmarca la mirada. Es ideal para cabello fino y rostros ovalados o con forma de corazón.

|Imágenes de Pinterest

Bob Clásico (Short Bob)

Aquí tenemos un corte recto que llega a la altura de la mandíbula o el mentón. Su efecto define la línea del cuello, estiliza la silueta y da sensación de grosor. Muy recomendable para todo tipo de texturas, especialmente cabello lacio.

Blunt Bob

Luego tenemos una versión del bob pero con un acabado final totalmente recto y desfilado en las puntas. Este estilo brinda movimiento natural, frescura y un aire moderno y desenfadado. Ideal para rostros alargados u ovalados que buscan volumen lateral.

Bixie

Este es un corte híbrido perfecto entre la longitud de un bob y la forma de un pixie. Ofrece la versatilidad de las capas cortas sin perder la suavidad de un contorno más largo. Ideal para: Quienes buscan un cambio pero temen al cabello extremadamente corto.

Shaggy Corto (Micro Shag)

Por último, tenemos un corte repleto de capas cortas y degradadas, acompañado de un flequillo abierto. Su efecto es una textura máxima, volumen rebelde y un aspecto sumamente juvenil y desenfadado. Ideal para cabellos ondulados o con mucho volumen natural.