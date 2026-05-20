Si quieres llevar el pelo corto después de los 40, estos son los 5 cortes que te rejuvenecen
Esta es una gran oportunidad para que hagas un cambio, pero con consciencia.
Elegir un corte de pelo no es una tarea sencilla sobre todo si lo que quieres es un cambio drástico como pasar a un corte corto. Es por esto que te vamos a recomendar los cortes que rejuvenecen a las mujeres mayores de 40 años.
El cabello corto después de los 40 años aporta frescura, sofisticación y es muy fácil de mantener. Elegir el estilo correcto resalta las facciones y genera un efecto rejuvenecedor inmediato.
¿Cuáles son los cortes de pelo que rejuvenecen?
Aquí te dejamos los 5 cortes de pelo corto que mejor funcionan:
Pixie Desfilado
Se trata de un corte muy corto con capas asimétricas y puntas desfiladas. Aporta dinamismo, volumen en la coronilla y enmarca la mirada. Es ideal para cabello fino y rostros ovalados o con forma de corazón.
Bob Clásico (Short Bob)
Aquí tenemos un corte recto que llega a la altura de la mandíbula o el mentón. Su efecto define la línea del cuello, estiliza la silueta y da sensación de grosor. Muy recomendable para todo tipo de texturas, especialmente cabello lacio.
Blunt Bob
Luego tenemos una versión del bob pero con un acabado final totalmente recto y desfilado en las puntas. Este estilo brinda movimiento natural, frescura y un aire moderno y desenfadado. Ideal para rostros alargados u ovalados que buscan volumen lateral.
Bixie
Este es un corte híbrido perfecto entre la longitud de un bob y la forma de un pixie. Ofrece la versatilidad de las capas cortas sin perder la suavidad de un contorno más largo. Ideal para: Quienes buscan un cambio pero temen al cabello extremadamente corto.
Shaggy Corto (Micro Shag)
Por último, tenemos un corte repleto de capas cortas y degradadas, acompañado de un flequillo abierto. Su efecto es una textura máxima, volumen rebelde y un aspecto sumamente juvenil y desenfadado. Ideal para cabellos ondulados o con mucho volumen natural.