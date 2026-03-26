Limpia de manera profunda tu hogar y al mismo tiempo haz este ritual de Primavera

El inicio de la Primavera resulta todo un acontecimiento para el ciclo natural y desde muchos frentes, los seres humanos le han dado un significado especial. Por eso, en el ámbito del esoterismo, se anima a las personas a realizar este ritual donde la limpieza profunda forma parte del mensaje que se quiere transmitir en cuanto a las energías dentro del hogar.

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¿Cómo se hace este ritual de limpieza en el inicio de la Primavera?

Pensando en la transmisión de un mensaje que sea total dentro del hogar, el primer paso es realizar una limpieza profunda, no una superficial. Aquí el primer paso es barriendo de adentro hacia afuera, donde simbólicamente se habla de sacar de tu hogar todas las energías negativas. En un segundo paso, se deben abrir las ventanas y ventilar para que el aire fresco impregne tus habitaciones, buscando la atracción de cambios importantes.

Pensando en todo el ritual que conlleva hacer limpieza en casa, las palabras que deben mantenerse en tu mente todo el tiempo son despejar y ordenar. Eso llevará a tu entorno a un sitio donde lo que no sirve se tirará-sacará sin ningún tipo de reparo. Los bloqueos y la falta de fluidez ya no serán un problema para ti.

Pensando en la renovación, limpia las ventanas y los arcos de la puerta. Permite que la luz natural entre a tus espacios y si así lo deseas, no estaría mal colocar un sahumerio con los clásicos canela, lavanda, romero o salvia. Así se concretará un ambiente completamente armonioso y con un fuerte sentimiento de bienestar.

¿Por qué se recomienda hacer este ritual a principios de la Primavera?

El cambio de estación no se trata - según los creyentes de estas prácticas - solamente de una nueva estación, sino en el reinicio de procesos que el ser humano puede aprovechar para sí. Esto se piensa como una nueva oportunidad de renovarse, sobre todo en los primeros días de entrada de la Primavera. Incluso (aunque ya pasó), se indica que este tipo de rituales se deben realizar en el equinoccio.

Y como comentario final, algunos agregan como buen cierre de ritual un baño-limpieza personal. Este aseo debería incluir flores o hierbas aromáticas, que se alineen con todo el proceso de limpieza dentro de la casa.