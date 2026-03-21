El color inesperado de uñas que está dominando primavera 2026

Aunque durante la primavera, la tendencia apunta a que los colores que dominan en los diseños de uñas y en otras corrientes del mundo de la belleza son las tonalidades partesl, este 2026 hay una paleta que está llamando aún más la atención.

Se trata del color marrón intenso, algo similar a los tonos tierra, que combina con todo y también puede emplearse para estilos más audaces o más elegantes, dependiendo de cada situación.

Así recordamos a Chuck Norris, ícono de las películas de acción

Por qué el marrón es el color de uñas que domina esta primavera

Aunque históricamente la primavera se asocia con los colores pastel, este año se ha dado un grio de estilo con rumbo a la sofisticación profunda. El color chocolate intenso en las uñas es considerado por muchos como el "nuevo nude".

Los tonos marrones oscuros dominan la temporada de primavera 2026|Pinterest

Además de combinar con diferentes tonos de piel, también se le asocia con el lujo y la estética discreta que se ha posicionado como la nueva tendencia desde inicios de este año. También se le asocia con la conexión con la naturaleza, algo que está de moda no solo en la belleza, sino también en la decoración de interiores.

Los expertos también apuntan a que el chocolate intenso o marrón oscuro aporta versatilidad y calma; contrario a los colores que suelen relacionarse con la primavera (como el amarillo intenso), estos cafés son visualmente más relajantes.

El acabado de uñas de cristal le da un toque más moderno a la manicura|Pinterest

Para dar un acabado más moderno al look, muchos manicuristas optan por dar fin con un estilo "uñas de cristal", que se refiere a un brillo que refleja la luz. Así las uñas se ven más frescas y se salen del mood invernal con el que se pueden asociar los tonos tierra.

El marrón intenso no es el único color que sorprende como nuevo favorito de la temporada, ya que viene acompañado de una paleta completa en la que también destacan los esmaltes verde musgo, bosque profundo o azul petróleo u océano.

El azul océano combina con todo y también es tendencia esta primavera 2026|Pinterest

Todos estos tonos son elegantes y complementan cualquier look, además de ser favorecedores para las distintas colorimetrías y variedad de pieles.

