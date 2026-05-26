Las 5 mejores plantas repelentes de moscas para una cocina fresca, elegante y sin insectos

Las moscas en la cocina pueden convertirse en una verdadera pesadilla, especialmente durante los días de calor. Aunque existen muchos productos para eliminarlas, así como varios trucos caseros cada vez más mujeres prefieren inclinarse por lo natural ya que no solo no se contamina sino que aporta belleza y muestra de ello son las soluciones con plantas verdes, naturales y de excelente olor.

El uso de plantas dentro de la cocina no solo hará que ese espacio luzca elegante, sino que hará lucir elegante cada rincón y funciona como repelentes naturales gracias a su aroma y propiedades a continuación te dejamos las mejores opciones para evitar esas molestas moscas.

5 plantas para mantener tu cocina libre de insectos y con un toque sofisticado

1.- Albahaca:

Aunque es consumida como el ingrediente estrella a la hora de preparar pastas, ensaladas o pizzas también es una gran aliada para ahuyentar insectos, gracias a que desprende un intenso aroma y se convierte en un olor desagradable para las moscas. Colocarla cerca de la ventana o junto al fregadero te ayudará a reducir notablemente la presencia de insectos, además, aporta un aire fresco y moderno a cualquier cocina.

La planta de albahaca tiene beneficios positivos.|(ESPECIAL/CANVA)

2.- Lavanda:

La lavanda que es conocida por su delicado perfume y tonos violetas sirve para crear ambientes de relajación, sin embargo, para las moscas se convierte en un olor insoportable, por eso tener una maceta pequeña sobre la barra de la cocina o cerca de la entrada puede marcar la diferencia.

La lavanda es muy fácil de cuidar.|(CANVA)

3.- Menta:

La menta es otra opción ideal, ya que su olor refrescante para los humanos actúa como un repelente natural para las moscas y otros insectos. Debido a que es una planta fácil de cuidar crece rápidamente por lo que muchas mujeres la prefieren porque no solo sirve como decoración también pueden utilizarse sus hojas para hacer tés, postres o aguas frescas.

La menta es una aliada en la batalla contras las hormigas|Fuente: Canva

4.- Romero:

El romero es otra de las plantas que gracias a su aroma herbal funciona como una barrera natural contra las moscas y al mismo tiempo aporta un estilo sofisticado a la cocina. Lo mejor es que requiere de pocos cuidados y puede durar años en buenas condiciones.

Romero|Olga_Kotsareva/Getty Images

5.- Citronela:

La citronela, mejor conocida como zacate limón sirve para ahuyentar insectos, aunque suele asociarse con una planta de espacios exteriores, también puede colocarse cerca de las ventanas o balcones de la cocina. Su aroma cítrico transmite limpieza y frescura al instante.

|Foto de Sebbi Strauch en Unsplash