7 diseños de uñas con efecto relieve 3D
Descubre cuáles son los 7 mejores diseños de uñas 3D, para uñas cortas o largas, y que están en tendencia esta temporada de primavera-verano de 2026
El arte de las uñas con relieve, o el nail art 3D, ha evolucionado en los últimos años. Hemos pasado de las aplicaciones pesadas de acrílico a relieves mucho más sutiles y modernos, hechos con geles constructores.
Estos diseños de uñas son efectivos para aportar textura y dinamismo visual a las manos, adaptándose a diferentes estilos, desde los maximalistas hasta los más sutiles para lucir una manicura diaria.
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Los 7 mejores diseños de uñas con efecto relieve 3D
La moda de las uñas 3D se basa en las tendencias globales de salones de manicura y la tecnología actual de geles de alta densidad; algunos de los diseños en tendencia esta temporada son:
- Gotas de lluvia
Se aplican puntos de gel transparente de alta densidad sobre una base mate. El resultado es similar al de gotas reales sobre la uña, creando un contraste texturizado muy fresco y que luce limpio.
- Líneas cromadas líquidas
Se trazan líneas orgánicas o curvas en relieve con gel constructor. Una vez curado, se frota polvo de cromo de color oro o plata en la parte elevada para dar un efecto de metal fundido futurista.
- Efecto suéter de lata
Aunque es mejor realizarlo durante la temporada de otoño-invierno, es uno de los relieves más famosos. Consiste en tomar un pincel fino y gel texturizado del mismo color que la base; se imitan los patrones de trenzas de un suéter de invierno, logrando un acabado acogedor y mate.
- Conchas de mar
Se crean líneas verticales cóncavas en relieve que convergen en la base de la uña, simulando la textura de una concha marina; se acompaña de acabados nacarados o efecto perla.
- Flores de gel esculpidas
En lugar de flores planas, se usan geles tipo plastilina o solid gel para moldear pétalos inflados y redondeados de estilo retro, aportando un aire divertido y juvenil.
- Piedras preciosas y cuarzos
Se encapsulan capas de color translúcido y se añaden relieves irregulares dorados en los bordes para imitar la textura rugosa de una piedra.
- Lazos coquette
Pequeños moños o lazos esculpidos en relieve justo en el centro o la punta de la uña.