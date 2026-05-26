7 diseños de uñas con efecto relieve 3D

El arte de las uñas con relieve, o el nail art 3D, ha evolucionado en los últimos años. Hemos pasado de las aplicaciones pesadas de acrílico a relieves mucho más sutiles y modernos, hechos con geles constructores.

Estos diseños de uñas son efectivos para aportar textura y dinamismo visual a las manos, adaptándose a diferentes estilos, desde los maximalistas hasta los más sutiles para lucir una manicura diaria.

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Los 7 mejores diseños de uñas con efecto relieve 3D

La moda de las uñas 3D se basa en las tendencias globales de salones de manicura y la tecnología actual de geles de alta densidad; algunos de los diseños en tendencia esta temporada son:

Gotas de lluvia

Se aplican puntos de gel transparente de alta densidad sobre una base mate. El resultado es similar al de gotas reales sobre la uña, creando un contraste texturizado muy fresco y que luce limpio.

Diseño de uñas con gotas 3D|Pinterest

Líneas cromadas líquidas

Se trazan líneas orgánicas o curvas en relieve con gel constructor. Una vez curado, se frota polvo de cromo de color oro o plata en la parte elevada para dar un efecto de metal fundido futurista.

Diseño de uñas con efecto 3D|Pinterest

Efecto suéter de lata

Aunque es mejor realizarlo durante la temporada de otoño-invierno, es uno de los relieves más famosos. Consiste en tomar un pincel fino y gel texturizado del mismo color que la base; se imitan los patrones de trenzas de un suéter de invierno, logrando un acabado acogedor y mate.

Conchas de mar

Se crean líneas verticales cóncavas en relieve que convergen en la base de la uña, simulando la textura de una concha marina; se acompaña de acabados nacarados o efecto perla.

Uñas con 3D con efecto concha de mar|Pinterest

Flores de gel esculpidas

En lugar de flores planas, se usan geles tipo plastilina o solid gel para moldear pétalos inflados y redondeados de estilo retro, aportando un aire divertido y juvenil.

Piedras preciosas y cuarzos

Se encapsulan capas de color translúcido y se añaden relieves irregulares dorados en los bordes para imitar la textura rugosa de una piedra.

Uñas con piedras preciosas en efecto 3D|Pinterest

Lazos coquette

Pequeños moños o lazos esculpidos en relieve justo en el centro o la punta de la uña.

