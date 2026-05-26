Óscar Burgos narra su encuentro más reciente con la muerte

La comedia tiene a Óscar Burgos como uno de los grandes referentes surgidos en el norte del país. Su carrera ha sido reconocida por amigos y gente del medio, por lo que hizo nota al confesar que estuvieron cerca de morir en unos días de refrigerio que se tomaron él y su esposa. Aunque no especificó dónde fue, un rayo casi los parte por la mitad. Así narró el hecho.

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¿Cómo fue el encuentro de Óscar Burgos con la muerte?

Aunque es normal encontrar al comediante en un entorno de comedia, con un estilo muy ácido que lo caracteriza, Óscar compartió en un clip que sus vacaciones de cierta forma se vieron arruinadas por una tormenta eléctrica ocurrida en la playa donde se encontraban. Por ello, decidió compartirlo con sus seguidores.

El hombre de 61 años no especificó dónde ni mayor detalle del incidente, pero cuando él y su esposa ya se encontraban camino a la playa para dar una caminata, se oyó un estruendo que sacudió el sitio donde se encontraban. “Mi esposa y yo estuvimos a punto de morir ahorita electrocutados”.

Los detalles no abundaron en este pequeño mensaje del cómico, pero especificó que al ver que había complicaciones climatológicas, prefirieron resguardarse. Con esto, reafirma su presencia constante en los espacios digitales, donde presume de su trabajo, su familia y su esposa, quien es 37 años menor que él.

¿Quién es la esposa de Óscar Burgos?

La joven de 31 años se llama Carolina Castro, tiene 31 años y se identifica como influencer. La pareja se conoció en un foro y tuvieron en 2024 al pequeño Renato. Dada su diferencia de edad, han sido muy mencionados en diferentes espacios mediáticos, recordando también que es la tercera relación de matrimonio del también conocido Perro Guarumo.

Aunque estuvo involucrado con Karla Panini, no se casó con ella, por lo que se reportan 3 matrimonios. Una mujer que no se menciona de manera explícita, Luisa Fernanda y Carolina Castro. Y también se sabe de 4 hijos, llamados Silvia, Óscar Jr, Gabriel y el pequeño ya mencionado que es hijo de su actual pareja.