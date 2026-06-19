Así puedes lograr que tu árbol de jade crezca más rápido y atraiga riqueza

Sin dudas, del árbol de jade se ha convertido en una planta interior muy popular para quienes buscan no solo decoración, sino también prosperidad, abundancia y crecimiento económico. El Feng Shui considera esta planta muy importante a la hora de atraer buenas energías.

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Esta especie se caracteriza por tener hojas carnosas de color verde intenso que se asocian a la forma de las monedas por ende es un símbolo de buena fortuna. Dada sus características es que muchas personas deciden colocarlas en hogares y oficinas para atraer todo lo positivo vinculado al éxito y bienestar material.

¿Cuáles son los cuidados para el árbol de jade?

El árbol de jade se caracteriza por ser una planta de bajo mantenimiento, sin embargo, se necesita prestarle atención en lo siguiente:

Brindar abundante luz natural

El árbol de jade necesita varias horas de luz indirecta brillante para poder desarrollarse de manera saludable. Se recomienda ubicarla en una ventana orientada al este o al sur ya que la falta de iluminación puede hacer más lento su crecimiento y que sus tallos sean mucho más débiles.

Evita el exceso de riego

Otro factor a tener en cuenta es que esta planta no necesita de riego recurrente. Es una suculenta por ende almacena agua en sus hojas y no necesita la humedad constante.

Este árbol es muy poderoso.|Pexels

Utilizar sustrato de buen drenaje

Por otro lado, es importante que se le proporcione mezclas ligeras que permitan evacuar el exceso de agua. Los sustratos para los cactus y suculentas suelen ser ideales para utilizar en el árbol de Jade.

Realizar podas

El último de los cuidados que debes tener en cuenta es una poda para ayudar a fortalecer la estructura de la planta y que puedan aparecer nuevos brotes. Este trabajo permite eliminar las ramas débiles o dañadas.

Ten en cuenta que el árbol de jade para el Feng Shui es símbolo de energía de crecimiento constante por ende la misma debe crecer de manera saludable para promover energías positivas.