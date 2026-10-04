Cuáles son los mejores días para cortarse el pelo, según el Calendario Lunar

Acaba de comenzar el mes de octubre y es por este motivo que muchas personas decidirán realizar algunos cambios de look, ya sea con el uso de ciertas indumentarias, como también con la elección de un nuevo corte de cabello. Por este motivo es que esperan un cierto momento para acudir a la peluquería, pero están aquellos que lo hacen el Calendario Lunar y si tienes intenciones de hacer algún cambio en tu pelo, es mejor que tengas en cuenta cuáles estos días.

La Granja VIP | Luna empieza a pasear

Para la elección de un buen corte de cabello es importante tener en cuenta algunos aspectos como el tipo de cabello con el que contamos, las facciones del rostro porque lo puede rejuvenecer o envejecer; el corte que esté de moda en esa temporada y si va a crecer o no. Por otro lado, hay quienes se fijan en el cambio de estación porque marca el instante para revitalizar el cabello, eliminar puntas maltratadas y acelerar el crecimiento.

Importancia del Calendario Lunar en el corte de cabello

Pero, una creencia que se ha popularizado en el último tiempo es cortarse el cabello durante el Calendario Lunar y se trata de una tradición basada en la creencia de que las fases de la luna influyen en los líquidos y la energía del cuerpo, afectando el ritmo con el que crece el pelo y en donde cada día es ideal para hacer ciertas cosas. En este caso, si tienes pensado realizar un cambio de look, te vamos a dejar cuáles son los días en los que podrás cortarte el cabello, según el Calendario Lunar.

Estos son los días para cortarse el cabello, según el Calendario Lunar