Estos son los mejores días para cortarte el pelo en marzo 2026 y que te crezca rápido

Existe la creencia de que cortarte el pelo basándote en el calendario lunar es la mejor forma de garantizar un peinado espectacular. Es por esto que en marzo 2026, resulta conveniente checar cuáles son los días más recomendados para probar un cambio, confiando en que las energías estarán a tu favor para que los resultados sean los esperados.

Lo primero que hay que saber, es que estas fechas no funcionan igual, sino que hay momentos pensados especialmente para estimular el crecimiento y otros para irle devolviendo vitalidad. En este sentido, se recomienda tener en la mira a las posiciones que se harán presentes este mes.

¿Cuáles son los mejores días para cortarte el pelo en marzo 2026?

Según el calendario lunar, será el próximo 19 de marzo cuando empiece la Luna Creciente y todos estos movimientos culminarán el 25 de marzo con la Luna Llena. Así que es entre ambos periodos cuando las transformaciones físicas, como cortarte el pelo o ponerte un nuevo tinte, son una buena idea.

Elegir el día correcto para cortarte el pelo es muy útil para lucir una melena perfecta|Freepik

Eso sí, algo que no se debe ignorar es que también estamos en el primer Mercurio Retrógrado de 2026, que empezó el pasado 26 de febrero y finalizará hasta el 20 de marzo. Por lo que aunque la Luna esté a tu favor para que todo salga bien en tu visita al salón de belleza, lo mejor es tener un poco de cautela y no aventurarse a procedimientos muy exhaustivos, como podría serlo una decoloración o una base permanente.

Cuándo cortarte el pelo en marzo 2026 para que crezca rápido, según el calendario lunar

Si lo que quieres es lucir una cabellera radiante y larga, pero primero quieres darle un despunte y deshacerte de las zonas dañadas, todos los días de Luna Creciente son recomendables para cortarte el pelo, según el sitio especializado Lunar and Astro Calendar.

Cortarte el pelo en los días correctos puede transformar el resultado por completo|Canva

Mientras que si quieres fortalecerlo y que ya no sea tan quebradizo, hazlo cuando sea Luna Menguante, que en el calendario lunar de marzo 2026, cae el miércoles 11.