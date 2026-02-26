Mercurio retrógrado 2026: Así afecta a los signos del zodiaco y lo que deben evitar

¿Sabías que mercurio es el planeta que se asocia con la comunicación y hasta en cómo procesamos la información? Es por eso que la llegada de este fenómeno en 2026 es muy importante, ya que afecta directamente a 5 signos del zodiaco en torno a errores, malentendidos y hasta apertura al pasado. Cabe resaltar que cada llegada de mercurio retrógrado afecta en especial a algunos signos del zodiaco.

Signos del zodiaco afectados por mercurio retrógrado 2026

El primer mercurio retrógrado de este año empezó el día de hoy 26 de febrero y culmina hasta el 20 de marzo, es decir, casi un mes el fenómeno estará presente y aunque todos los signos del zodiaco experimentarán cambios, solo 3 de ellos serán los que reciban mayor influencia.

Géminis: Mercurio retrógrado tiene mucha conexión con este signo y le afectará especialmente en el ámbito laboral. Podrás sentirte un poco confundido en temas profesionales que te harán pensar sobre tu rumbo y decisiones importantes que podrían cambiarlo todo. Lo mejor que puedes hacer es pensar con la cabeza fría y buscar momentos de reflexión antes de precipitarse con decisiones que pueden ser un poco imprudentes.

Piscis: Este es uno de los signos del zodiaco que viven cada día con mucha fuerza y con la energía de mercurio retrógrado, las cosas podrían ponerse un poco más intensas. ¡Ten cuidado! Porque tu mente se puede poner más creativa de lo normal y podrías estar viendo cosas que no son. La recomendación para sobrellevar esta etapa es que medites y busques la diferencia entre lo real y lo que tu mente puede inventar o posiblemente, exagerar.

Virgo: Para este signo las cosas podrían salirse un poco de control específicamente en torno a las emociones sentimentales y con la pareja. El pasado podría hacer de las suyas, regresando conversaciones que dejaste inconclusas o pendientes que jamás resolviste. ¡Pon tus límites! Es una de las sugerencias que tenemos para ti. Recuerda que puedes resolver aquello que está con "puntos suspensivos" o definitivamente soltar.