Mientras que los mexicanos aman llenar las repisas de recuerdos, en los países escandinavos imponen la regla del “Lagom”

Las repisas son un método de organización infalible que queda bien en casi cualquier pared y son fáciles de instalar. Y algo que pocos consideran, es que también sirven para para reflejar la personalidad, pues van llenándose de recuerdos significativos y casi todos tienen su lugar especial. Sin embargo, esto no es igual para los países escandinavos, donde esta práctica es todo lo contrario y apuestan por un concepto llamado "Lagom".

Esta palabra proviene de la frase sueca "lagom är bäst", cuya traducción al español significa "solo lo justo" o "cantidad justa" y promueve encontrar la armonía de lo cotidiano sin caer en los excesos de cualquier cosa. De acuerdo con el portal de turismo Visit Sweden, se aplica en no saturar el hogar, no desperdiciar dinero ni exigirse más de lo que pueden soportar, no para hacer menos, sino para que todo lo que componga la realidad sea consciente.

El “Lagom” apuesta por tener solo lo necesario|Canva

¿Qué significa el "Lagom" en la decoración? Así se aplica en las repisas y orden del hogar

La idea de "solo lo justo" que respalda el "Lagom" y es tan popular en Noruega, Suecia y Dinamarca, tiene gran influencia en el interiorismo. Esto porque muchos de los habitantes de estos sitios prefieren enfocarse en esta premisa para que sus hogares se sientan como espacios equilibrados, funcionales y agradables, donde cada uno de los objetos que poseen tenga una razón justificada.

La filosofía del “Lagom” puede aplicarse en las repisas minimalistas|Canva

Por lo que esto explica que a diferencia de lo que se hace en México, en los países escandinavos no decoran tanto las repisas de las paredes con plantas, fotografías, piezas de cerámica ni ninguna otra pieza. No significa que no pongan nada y que tengan cuartos sin personalidad, sino que simplemente eligen lo que más les gusta y va mejor con el ambiente.

¿Cómo aplicar el "Lagom" para una casa minimalista?

Si quieres que tu hogar se vea mucho más ordenado y que la decoración de las repisas no esté saturada, puedes implementar el "Lagom". Según el manual de House Beautiful, lo primero es quedarse con pocos artículos, procurando que combinen con el resto del lugar y que sean funcionales, como velas, cuadros, jarrones o velas. Y si no quieres deshacerte de todos tus recuerditos, considera ponerlos en una vitrina o un mueble donde no queden tan expuestos, así lograrás el estilo minimalista que está en tendencia en el interiorismo este 2026.