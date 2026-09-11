Qué colgar en la pared vacía del pasillo: 6 ideas sencillas para decorarla y convertirla en una zona funcional

La decoración de todos los espacios suma para crear un ambiente que se sienta cómodo y se vea precioso en todo momento. Y uno a los que casi nadie les pone atención, pero se pueden adornar muy fácil, son las paredes del pasillo, que tienen todo el potencial para convertirse en uno de los lugares preferidos en tu hogar.

¿Cómo adornar el pasillo de una casa? 6 opciones que elevan la decoración al instante