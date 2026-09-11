Qué colgar en la pared vacía del pasillo: 6 ideas sencillas para decorarla y convertirla en una zona funcional
Si sientes que tu casa tiene muchos lugares desperdiciados, puedes empezar a transformar espacios como el pasillo para mejorar la decoración muy fácil.
La decoración de todos los espacios suma para crear un ambiente que se sienta cómodo y se vea precioso en todo momento. Y uno a los que casi nadie les pone atención, pero se pueden adornar muy fácil, son las paredes del pasillo, que tienen todo el potencial para convertirse en uno de los lugares preferidos en tu hogar.
¿Cómo adornar el pasillo de una casa? 6 opciones que elevan la decoración al instante
Pequeña galería de arte. Si te gusta el arte y disfrutas poner cuadros en las paredes, la zona del pasillo es excelente para crear una pequeña galería. Consigue pinturas que combinen con el estilo de tu decoración y ponles marcos minimalistas, que quedan muy bien considerando que son espacios reducidos.
- Espejos estratégicamente distribuidos. Para mejorar el flujo de iluminación en tu casa y dar una sensación visual de mayor amplitud, poner espejos en los muros del pasillo es una excelente opción. Aquí puedes jugar con formas y tamaños, para que los reflejos sean mucho más armoniosos.
Repisa con macetas. Contrario a lo que muchos piensan, las plantas de interior no son solo para la sala y el comedor, también se pueden poner en el pasillo. Para que no se maltraten con el contacto, lo mejor es instalar una repisa de madera y encima poner algunas macetas; solo hay que procurar que sean especies aptas para el clima de tu hogar.
- Una "escalera" para poner recuerdos. Si cada que vas de viaje te traes muchos souvenirs y disfrutas coleccionar recuerdos de todo el mundo, puedes exhibir estas piezas en tu pasillo. Y el secreto para que no quede amontonado, consiste simplemente en poner una especie de "escalera", lo que sin duda le dará un toque excepcional a tu casa.
Cuadros de mármol falso. En caso de que quieras darle un toque sofisticado al pasillo de la casa, puedes instalar unos cuadros de "mármol falso", que como su nombre lo dice, solamente representan a este material pero son ligeros y aportan a la decoración minimalista que está arrasando en este 2026.
- Repisas para poner velas y flores. Si quieres que tu hogar siempre se vea armonioso y huela rico, entonces las flores naturales y las velas aromáticas podrían ser la mejor opción. Aprovecha el pasillo que tienes vacío y coloca una repisa larga y conviértela en tu espacio de relajación definitivo.